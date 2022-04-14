Rubic (RBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rubic (RBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rubic (RBC) Informasjon Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Offisiell nettside: https://rubic.exchange/ Teknisk dokument: https://docs.rubic.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333 Kjøp RBC nå!

Rubic (RBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rubic (RBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Total forsyning: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Sirkulerende forsyning: $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M All-time high: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 All-Time Low: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Nåværende pris: $ 0.010507 $ 0.010507 $ 0.010507 Lær mer om Rubic (RBC) pris

Rubic (RBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rubic (RBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RBCs tokenomics, kan du utforske RBC tokenets livepris!

Rubic (RBC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RBC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RBC nå!

RBC prisforutsigelse Vil du vite hvor RBC kan være på vei? Vår RBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RBC tokenets prisforutsigelse nå!

