PX (PX) Informasjon Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Offisiell nettside: https://notpixel.org/ Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQB420yQsZobGcy0VYDfSKHpG2QQlw-j1f_tPu1J488I__PX Kjøp PX nå!

PX (PX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PX (PX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Total forsyning: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M Sirkulerende forsyning: $ 178.20M $ 178.20M $ 178.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.62M $ 7.62M $ 7.62M All-time high: $ 0.1188 $ 0.1188 $ 0.1188 All-Time Low: $ 0.03217822988320005 $ 0.03217822988320005 $ 0.03217822988320005 Nåværende pris: $ 0.0311 $ 0.0311 $ 0.0311 Lær mer om PX (PX) pris

PX (PX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PX (PX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PXs tokenomics, kan du utforske PX tokenets livepris!

