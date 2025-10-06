PUP pris i dag

Sanntids PUP (PUP) pris i dag er $ 0.002292, med en 7.96% endring de siste 24 timene. Nåværende PUP til USD konverteringssats er $ 0.002292 per PUP.

PUP rangerer for tiden som #1681 etter markedsverdi på $ 2.29M, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PUP. I løpet av de siste 24 timene PUP har den blitt handlet mellom $ 0.002002(laveste) og $ 0.002474 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.031040685718077, mens tidenes laveste notering var $ 0.000095540290490576.

Kortsiktig har PUP beveget seg +1.19% i løpet av den siste timen og -34.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 72.82K.

PUP (PUP) Markedsinformasjon

Rangering No.1681 Markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volum (24 timer) $ 72.82K$ 72.82K $ 72.82K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede BSC

