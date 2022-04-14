PATIC (PTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PATIC (PTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PATIC (PTC) Informasjon Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Offisiell nettside: https://polyverse.gg Teknisk dokument: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Kjøp PTC nå!

PATIC (PTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PATIC (PTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.65M $ 51.65M $ 51.65M All-time high: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 All-Time Low: $ 0.000962419680792414 $ 0.000962419680792414 $ 0.000962419680792414 Nåværende pris: $ 0.001033 $ 0.001033 $ 0.001033 Lær mer om PATIC (PTC) pris

PATIC (PTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PATIC (PTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PTCs tokenomics, kan du utforske PTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PTC Interessert i å legge til PATIC (PTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PTC på MEXC nå!

PATIC (PTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PTC nå!

PTC prisforutsigelse Vil du vite hvor PTC kan være på vei? Vår PTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PTC tokenets prisforutsigelse nå!

