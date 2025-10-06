Portal To Bitcoin pris i dag

Sanntids Portal To Bitcoin (PTB) pris i dag er $ 0.0089, med en 32.19% endring de siste 24 timene. Nåværende PTB til USD konverteringssats er $ 0.0089 per PTB.

Portal To Bitcoin rangerer for tiden som #682 etter markedsverdi på $ 16.77M, med en sirkulerende forsyning på 1.88B PTB. I løpet av de siste 24 timene PTB har den blitt handlet mellom $ 0.00809(laveste) og $ 0.014 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.08213221598557312, mens tidenes laveste notering var $ 0.01065532625381001.

Kortsiktig har PTB beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -56.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.29M.

Portal To Bitcoin (PTB) Markedsinformasjon

Rangering No.682 Markedsverdi $ 16.77M$ 16.77M $ 16.77M Volum (24 timer) $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Fullt utvannet markedsverdi $ 74.76M$ 74.76M $ 74.76M Opplagsforsyning 1.88B 1.88B 1.88B Maksimal forsyning 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Total forsyning 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Opplagsforsyning 22.42% Offentlig blokkjede ETH

