Portal To Bitcoin Pris(PTB)
Sanntids Portal To Bitcoin (PTB) pris i dag er $ 0.0089, med en 32.19% endring de siste 24 timene. Nåværende PTB til USD konverteringssats er $ 0.0089 per PTB.
Portal To Bitcoin rangerer for tiden som #682 etter markedsverdi på $ 16.77M, med en sirkulerende forsyning på 1.88B PTB. I løpet av de siste 24 timene PTB har den blitt handlet mellom $ 0.00809(laveste) og $ 0.014 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.08213221598557312, mens tidenes laveste notering var $ 0.01065532625381001.
Kortsiktig har PTB beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -56.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.29M.
No.682
22.42%
ETH
Nåværende markedsverdi på Portal To Bitcoin er $ 16.77M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.29M. Den sirkulerende forsyningen på PTB er 1.88B, med en total tilgang på 5258400000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.76M.
-0.56%
-32.19%
-56.18%
-56.18%
Spor prisendringene Portal To Bitcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0042297
|-32.19%
|30 dager
|$ -0.0222
|-71.39%
|60 dager
|$ -0.05132
|-85.23%
|90 dager
|$ -0.0011
|-11.00%
I dag registrerte PTB en endring på $ -0.0042297 (-32.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0222 (-71.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så PTB en endring på $ -0.05132 (-85.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0011-11.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Portal To Bitcoin (PTB)?
Sjekk ut Portal To Bitcoin Prishistorikk-siden nå.
I 2040 kan prisen på Portal To Bitcoin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
Klar til å komme i gang med Portal To Bitcoin? Kjøp av PTB er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Portal To Bitcoin. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Portal To Bitcoin (PTB) kjøpsreisen din.
Å eie Portal To Bitcoin lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine
Å kjøpe Portal To Bitcoin (PTB) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.
Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer
Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.
PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.
For en mer dyptgående forståelse av Portal To Bitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|11-23 21:23:00
|Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
|11-23 16:01:47
|Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
|11-22 16:42:51
|Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
|11-22 07:25:03
|Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
|11-21 21:37:03
|Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
|11-21 15:19:55
|Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion
Gå long eller short på PTB med belåning. Utforsk PTB USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.
Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Portal To Bitcoin sanntidspris, volum og handle direkte.
Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.
Beløp
1 PTB = 0.0089 USD