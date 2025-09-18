Dagens Privasea AI livepris er 0.02817 USD. Spor prisoppdateringer for PRAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Privasea AI livepris er 0.02817 USD. Spor prisoppdateringer for PRAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.02809
Privasea AI (PRAI) Live prisdiagram
Privasea AI (PRAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02347
24 timer lav
$ 0.03318
24 timer høy

$ 0.02347
$ 0.03318
$ 0.1614807033716114
$ 0.0098488046321807
+1.99%

-11.24%

+80.11%

+80.11%

Privasea AI (PRAI) sanntidsprisen er $ 0.02817. I løpet av de siste 24 timene har PRAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02347 og et toppnivå på $ 0.03318, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRAI er $ 0.1614807033716114, mens den rekordlave prisen er $ 0.0098488046321807.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRAI endret seg med +1.99% i løpet av den siste timen, -11.24% over 24 timer og +80.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Privasea AI (PRAI) Markedsinformasjon

No.1402

$ 6.87M
$ 578.44K
$ 28.17M
244.04M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.40%

BSC

Nåværende markedsverdi på Privasea AI er $ 6.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 578.44K. Den sirkulerende forsyningen på PRAI er 244.04M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.17M.

Privasea AI (PRAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Privasea AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0035571-11.24%
30 dager$ +0.0089+46.18%
60 dager$ +0.00142+5.30%
90 dager$ +0.00779+38.22%
Privasea AI Prisendring i dag

I dag registrerte PRAI en endring på $ -0.0035571 (-11.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Privasea AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0089 (+46.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Privasea AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PRAI en endring på $ +0.00142 (+5.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Privasea AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00779+38.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Privasea AI (PRAI)?

Sjekk ut Privasea AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Privasea AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PRAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Privasea AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Privasea AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Privasea AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Privasea AI (PRAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Privasea AI (PRAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Privasea AI.

Sjekk Privasea AIprisprognosen nå!

Privasea AI (PRAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Privasea AI (PRAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Privasea AI (PRAI)

Leter du etter hvordan du kjøperPrivasea AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Privasea AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PRAI til lokale valutaer

1 Privasea AI(PRAI) til VND
741.29355
1 Privasea AI(PRAI) til AUD
A$0.0425367
1 Privasea AI(PRAI) til GBP
0.0208458
1 Privasea AI(PRAI) til EUR
0.0239445
1 Privasea AI(PRAI) til USD
$0.02817
1 Privasea AI(PRAI) til MYR
RM0.118314
1 Privasea AI(PRAI) til TRY
1.1656746
1 Privasea AI(PRAI) til JPY
¥4.14099
1 Privasea AI(PRAI) til ARS
ARS$41.5484964
1 Privasea AI(PRAI) til RUB
2.352195
1 Privasea AI(PRAI) til INR
2.4812136
1 Privasea AI(PRAI) til IDR
Rp469.4998122
1 Privasea AI(PRAI) til KRW
39.398562
1 Privasea AI(PRAI) til PHP
1.6054083
1 Privasea AI(PRAI) til EGP
￡E.1.3566672
1 Privasea AI(PRAI) til BRL
R$0.1498644
1 Privasea AI(PRAI) til CAD
C$0.0385929
1 Privasea AI(PRAI) til BDT
3.4294158
1 Privasea AI(PRAI) til NGN
42.1073892
1 Privasea AI(PRAI) til COP
$110.0390625
1 Privasea AI(PRAI) til ZAR
R.0.4884678
1 Privasea AI(PRAI) til UAH
1.1639844
1 Privasea AI(PRAI) til TZS
T.Sh.69.7275108
1 Privasea AI(PRAI) til VES
Bs4.59171
1 Privasea AI(PRAI) til CLP
$26.90235
1 Privasea AI(PRAI) til PKR
Rs7.9957728
1 Privasea AI(PRAI) til KZT
15.2515197
1 Privasea AI(PRAI) til THB
฿0.895806
1 Privasea AI(PRAI) til TWD
NT$0.8515791
1 Privasea AI(PRAI) til AED
د.إ0.1033839
1 Privasea AI(PRAI) til CHF
Fr0.0222543
1 Privasea AI(PRAI) til HKD
HK$0.2188809
1 Privasea AI(PRAI) til AMD
֏10.780659
1 Privasea AI(PRAI) til MAD
.د.م0.2540934
1 Privasea AI(PRAI) til MXN
$0.5186097
1 Privasea AI(PRAI) til SAR
ريال0.1056375
1 Privasea AI(PRAI) til ETB
Br4.0443669
1 Privasea AI(PRAI) til KES
KSh3.6390006
1 Privasea AI(PRAI) til JOD
د.أ0.01997253
1 Privasea AI(PRAI) til PLN
0.1019754
1 Privasea AI(PRAI) til RON
лв0.1216944
1 Privasea AI(PRAI) til SEK
kr0.2650797
1 Privasea AI(PRAI) til BGN
лв0.0467622
1 Privasea AI(PRAI) til HUF
Ft9.3617361
1 Privasea AI(PRAI) til CZK
0.5825556
1 Privasea AI(PRAI) til KWD
د.ك0.00859185
1 Privasea AI(PRAI) til ILS
0.0938061
1 Privasea AI(PRAI) til BOB
Bs0.1946547
1 Privasea AI(PRAI) til AZN
0.047889
1 Privasea AI(PRAI) til TJS
SM0.2636712
1 Privasea AI(PRAI) til GEL
0.076059
1 Privasea AI(PRAI) til AOA
Kz25.6789269
1 Privasea AI(PRAI) til BHD
.د.ب0.01062009
1 Privasea AI(PRAI) til BMD
$0.02817
1 Privasea AI(PRAI) til DKK
kr0.1788795
1 Privasea AI(PRAI) til HNL
L0.7383357
1 Privasea AI(PRAI) til MUR
1.2772278
1 Privasea AI(PRAI) til NAD
$0.4887495
1 Privasea AI(PRAI) til NOK
kr0.2800098
1 Privasea AI(PRAI) til NZD
$0.047889
1 Privasea AI(PRAI) til PAB
B/.0.02817
1 Privasea AI(PRAI) til PGK
K0.1177506
1 Privasea AI(PRAI) til QAR
ر.ق0.1022571
1 Privasea AI(PRAI) til RSD
дин.2.8102392
1 Privasea AI(PRAI) til UZS
soʻm347.7775239
1 Privasea AI(PRAI) til ALL
L2.3228982
1 Privasea AI(PRAI) til ANG
ƒ0.0504243
1 Privasea AI(PRAI) til AWG
ƒ0.050706
1 Privasea AI(PRAI) til BBD
$0.05634
1 Privasea AI(PRAI) til BAM
KM0.0467622
1 Privasea AI(PRAI) til BIF
Fr84.08745
1 Privasea AI(PRAI) til BND
$0.0360576
1 Privasea AI(PRAI) til BSD
$0.02817
1 Privasea AI(PRAI) til JMD
$4.5187497
1 Privasea AI(PRAI) til KHR
113.1324102
1 Privasea AI(PRAI) til KMF
Fr11.77506
1 Privasea AI(PRAI) til LAK
612.3912921
1 Privasea AI(PRAI) til LKR
Rs8.5208616
1 Privasea AI(PRAI) til MDL
L0.464805
1 Privasea AI(PRAI) til MGA
Ar124.6457709
1 Privasea AI(PRAI) til MOP
P0.2256417
1 Privasea AI(PRAI) til MVR
0.431001
1 Privasea AI(PRAI) til MWK
MK48.9062187
1 Privasea AI(PRAI) til MZN
MT1.800063
1 Privasea AI(PRAI) til NPR
Rs3.9697164
1 Privasea AI(PRAI) til PYG
201.19014
1 Privasea AI(PRAI) til RWF
Fr40.81833
1 Privasea AI(PRAI) til SBD
$0.230994
1 Privasea AI(PRAI) til SCR
0.4036761
1 Privasea AI(PRAI) til SRD
$1.0729953
1 Privasea AI(PRAI) til SVC
$0.2464875
1 Privasea AI(PRAI) til SZL
L0.4887495
1 Privasea AI(PRAI) til TMT
m0.098595
1 Privasea AI(PRAI) til TND
د.ت0.0819747
1 Privasea AI(PRAI) til TTD
$0.1907109
1 Privasea AI(PRAI) til UGX
Sh98.82036
1 Privasea AI(PRAI) til XAF
Fr15.71886
1 Privasea AI(PRAI) til XCD
$0.076059
1 Privasea AI(PRAI) til XOF
Fr15.71886
1 Privasea AI(PRAI) til XPF
Fr2.84517
1 Privasea AI(PRAI) til BWP
P0.3752244
1 Privasea AI(PRAI) til BZD
$0.0566217
1 Privasea AI(PRAI) til CVE
$2.6417826
1 Privasea AI(PRAI) til DJF
Fr4.98609
1 Privasea AI(PRAI) til DOP
$1.7471034
1 Privasea AI(PRAI) til DZD
د.ج3.6497052
1 Privasea AI(PRAI) til FJD
$0.0633825
1 Privasea AI(PRAI) til GNF
Fr244.93815
1 Privasea AI(PRAI) til GTQ
Q0.2157822
1 Privasea AI(PRAI) til GYD
$5.8956993
1 Privasea AI(PRAI) til ISK
kr3.40857

Folk spør også: Andre spørsmål om Privasea AI

Hvor mye er Privasea AI (PRAI) verdt i dag?
Live PRAI prisen i USD er 0.02817 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRAI til USD er $ 0.02817. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Privasea AI?
Markedsverdien for PRAI er $ 6.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRAI?
Den sirkulerende forsyningen av PRAI er 244.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRAI ?
PRAI oppnådde en ATH-pris på 0.1614807033716114 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRAI?
PRAI så en ATL-pris på 0.0098488046321807 USD.
Hva er handelsvolumet til PRAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRAI er $ 578.44K USD.
Vil PRAI gå høyere i år?
PRAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

