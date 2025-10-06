POLYX pris i dag

Sanntids POLYX (POLYX) pris i dag er $ 0.065, med en 6.38% endring de siste 24 timene. Nåværende POLYX til USD konverteringssats er $ 0.065 per POLYX.

POLYX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- POLYX. I løpet av de siste 24 timene POLYX har den blitt handlet mellom $ 0.0611(laveste) og $ 0.0651 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har POLYX beveget seg +0.61% i løpet av den siste timen og -9.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.43K.

POLYX (POLYX) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K Fullt utvannet markedsverdi $ 77.87M$ 77.87M $ 77.87M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 Offentlig blokkjede POLYMESH

