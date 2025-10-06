Palantir pris i dag

Sanntids Palantir (PLTRON) pris i dag er $ 157.26, med en 1.41% endring de siste 24 timene. Nåværende PLTRON til USD konverteringssats er $ 157.26 per PLTRON.

Palantir rangerer for tiden som #2351 etter markedsverdi på $ 554.51K, med en sirkulerende forsyning på 3.53K PLTRON. I løpet av de siste 24 timene PLTRON har den blitt handlet mellom $ 154.88(laveste) og $ 157.51 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 215.93806231164194, mens tidenes laveste notering var $ 147.70518558370705.

Kortsiktig har PLTRON beveget seg +1.32% i løpet av den siste timen og -10.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.41K.

Palantir (PLTRON) Markedsinformasjon

Rangering No.2351 Markedsverdi $ 554.51K$ 554.51K $ 554.51K Volum (24 timer) $ 58.41K$ 58.41K $ 58.41K Fullt utvannet markedsverdi $ 554.51K$ 554.51K $ 554.51K Opplagsforsyning 3.53K 3.53K 3.53K Total forsyning 3,526.05182904 3,526.05182904 3,526.05182904 Offentlig blokkjede ETH

