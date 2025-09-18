Dagens Paladeum livepris er 0.5666 USD. Spor prisoppdateringer for PLB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Paladeum livepris er 0.5666 USD. Spor prisoppdateringer for PLB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Paladeum Pris(PLB)

1 PLB til USD livepris:

$0.5666
$0.5666$0.5666
+0.07%1D
USD
Paladeum (PLB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:31:59 (UTC+8)

Paladeum (PLB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5511
$ 0.5511$ 0.5511
24 timer lav
$ 0.5875
$ 0.5875$ 0.5875
24 timer høy

$ 0.5511
$ 0.5511$ 0.5511

$ 0.5875
$ 0.5875$ 0.5875

$ 2.6526486093562864
$ 2.6526486093562864$ 2.6526486093562864

$ 0.35504066971432435
$ 0.35504066971432435$ 0.35504066971432435

-0.08%

+0.07%

+1.88%

+1.88%

Paladeum (PLB) sanntidsprisen er $ 0.5666. I løpet av de siste 24 timene har PLB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5511 og et toppnivå på $ 0.5875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLB er $ 2.6526486093562864, mens den rekordlave prisen er $ 0.35504066971432435.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLB endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +1.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paladeum (PLB) Markedsinformasjon

No.4142

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 123.35K
$ 123.35K$ 123.35K

$ 566.60M
$ 566.60M$ 566.60M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

PLB

Nåværende markedsverdi på Paladeum er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 123.35K. Den sirkulerende forsyningen på PLB er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 566.60M.

Paladeum (PLB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Paladeum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000396+0.07%
30 dager$ -0.0819-12.63%
60 dager$ -0.0686-10.80%
90 dager$ -0.1807-24.19%
Paladeum Prisendring i dag

I dag registrerte PLB en endring på $ +0.000396 (+0.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Paladeum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0819 (-12.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Paladeum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PLB en endring på $ -0.0686 (-10.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Paladeum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1807-24.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Paladeum (PLB)?

Sjekk ut Paladeum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Paladeum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PLB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Paladeum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Paladeum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Paladeum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paladeum (PLB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paladeum (PLB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paladeum.

Sjekk Paladeumprisprognosen nå!

Paladeum (PLB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paladeum (PLB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Paladeum (PLB)

Leter du etter hvordan du kjøperPaladeum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Paladeum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PLB til lokale valutaer

Paladeum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Paladeum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Paladeum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Paladeum

Hvor mye er Paladeum (PLB) verdt i dag?
Live PLB prisen i USD er 0.5666 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLB til USD er $ 0.5666. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Paladeum?
Markedsverdien for PLB er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLB?
Den sirkulerende forsyningen av PLB er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLB ?
PLB oppnådde en ATH-pris på 2.6526486093562864 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLB?
PLB så en ATL-pris på 0.35504066971432435 USD.
Hva er handelsvolumet til PLB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLB er $ 123.35K USD.
Vil PLB gå høyere i år?
PLB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:31:59 (UTC+8)

