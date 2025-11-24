PHT Stablecoin (PHT) tokenomics

PHT Stablecoin (PHT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i PHT Stablecoin (PHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:36:01 (UTC+8)
USD

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PHT Stablecoin (PHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 287.85M
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 4.87M
All-time high:
All-Time Low:
Nåværende pris:
PHT Stablecoin (PHT) Informasjon

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

Offisiell nettside:
www.apacx.io
Teknisk dokument:
https://docs.apacx.io/
Blokkutforsker:
https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

PHT Stablecoin (PHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak PHT Stablecoin (PHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PHT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PHTs tokenomics, kan du utforske PHT tokenets livepris!

PHT Stablecoin (PHT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til PHT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

PHT prisforutsigelse

Vil du vite hvor PHT kan være på vei? Vår PHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

