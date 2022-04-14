Phil (PHIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phil (PHIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phil (PHIL) Informasjon Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. Offisiell nettside: https://www.philtoken.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Kjøp PHIL nå!

Phil (PHIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phil (PHIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M All-time high: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 All-Time Low: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 Nåværende pris: $ 0.002003 $ 0.002003 $ 0.002003 Lær mer om Phil (PHIL) pris

Phil (PHIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phil (PHIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHILs tokenomics, kan du utforske PHIL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PHIL Interessert i å legge til Phil (PHIL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PHIL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PHIL på MEXC nå!

Phil (PHIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PHIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PHIL nå!

PHIL prisforutsigelse Vil du vite hvor PHIL kan være på vei? Vår PHIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHIL tokenets prisforutsigelse nå!

