Probinex (PBX) Informasjon Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products. Offisiell nettside: https://www.probinex.com/ Teknisk dokument: https://www.probinex.com/files/pbx-whitepaper-en.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 Kjøp PBX nå!

Probinex (PBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Probinex (PBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M All-time high: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 All-Time Low: $ 0.000374154057779406 $ 0.000374154057779406 $ 0.000374154057779406 Nåværende pris: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Lær mer om Probinex (PBX) pris

Probinex (PBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Probinex (PBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PBXs tokenomics, kan du utforske PBX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PBX Interessert i å legge til Probinex (PBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PBX på MEXC nå!

Probinex (PBX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PBX nå!

PBX prisforutsigelse Vil du vite hvor PBX kan være på vei? Vår PBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PBX tokenets prisforutsigelse nå!

