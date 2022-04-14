PaLM AI (PALMAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PaLM AI (PALMAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PaLM AI (PALMAI) Informasjon PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Offisiell nettside: https://palmai.tech/ Teknisk dokument: https://palmai.tech/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Kjøp PALMAI nå!

PaLM AI (PALMAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PaLM AI (PALMAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.39M $ 17.39M $ 17.39M Total forsyning: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M Sirkulerende forsyning: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.39M $ 17.39M $ 17.39M All-time high: $ 2 $ 2 $ 2 All-Time Low: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Nåværende pris: $ 0.2254 $ 0.2254 $ 0.2254 Lær mer om PaLM AI (PALMAI) pris

PaLM AI (PALMAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PaLM AI (PALMAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PALMAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PALMAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PALMAIs tokenomics, kan du utforske PALMAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PALMAI Interessert i å legge til PaLM AI (PALMAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PALMAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PALMAI på MEXC nå!

PaLM AI (PALMAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PALMAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PALMAI nå!

PALMAI prisforutsigelse Vil du vite hvor PALMAI kan være på vei? Vår PALMAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PALMAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!