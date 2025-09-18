Dagens PAIN livepris er 1.5378 USD. Spor prisoppdateringer for PAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PAIN livepris er 1.5378 USD. Spor prisoppdateringer for PAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PAIN

PAIN Prisinformasjon

PAIN Offisiell nettside

PAIN tokenomics

PAIN Prisprognose

PAIN-historikk

PAIN Kjøpeguide

PAIN-til-fiat-valutakonverter

PAIN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PAIN Logo

PAIN Pris(PAIN)

1 PAIN til USD livepris:

$1.5451
$1.5451$1.5451
+0.65%1D
USD
PAIN (PAIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:58:50 (UTC+8)

PAIN (PAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.5236
$ 1.5236$ 1.5236
24 timer lav
$ 1.6189
$ 1.6189$ 1.6189
24 timer høy

$ 1.5236
$ 1.5236$ 1.5236

$ 1.6189
$ 1.6189$ 1.6189

$ 25.482911408254285
$ 25.482911408254285$ 25.482911408254285

$ 0.9167763849321611
$ 0.9167763849321611$ 0.9167763849321611

-0.29%

+0.65%

-0.32%

-0.32%

PAIN (PAIN) sanntidsprisen er $ 1.5378. I løpet av de siste 24 timene har PAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.5236 og et toppnivå på $ 1.6189, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAIN er $ 25.482911408254285, mens den rekordlave prisen er $ 0.9167763849321611.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAIN endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, +0.65% over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PAIN (PAIN) Markedsinformasjon

No.1272

$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M

$ 55.73K
$ 55.73K$ 55.73K

$ 15.38M
$ 15.38M$ 15.38M

5.00M
5.00M 5.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,999,929.095077
9,999,929.095077 9,999,929.095077

49.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på PAIN er $ 7.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.73K. Den sirkulerende forsyningen på PAIN er 5.00M, med en total tilgang på 9999929.095077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.38M.

PAIN (PAIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PAIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.009978+0.65%
30 dager$ +0.2906+23.30%
60 dager$ +0.1818+13.40%
90 dager$ +0.5238+51.65%
PAIN Prisendring i dag

I dag registrerte PAIN en endring på $ +0.009978 (+0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PAIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.2906 (+23.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PAIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PAIN en endring på $ +0.1818 (+13.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PAIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.5238+51.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PAIN (PAIN)?

Sjekk ut PAIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er PAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PAIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PAIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PAIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PAIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PAIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PAIN (PAIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PAIN (PAIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PAIN.

Sjekk PAINprisprognosen nå!

PAIN (PAIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PAIN (PAIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PAIN (PAIN)

Leter du etter hvordan du kjøperPAIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PAIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PAIN til lokale valutaer

1 PAIN(PAIN) til VND
40,467.207
1 PAIN(PAIN) til AUD
A$2.322078
1 PAIN(PAIN) til GBP
1.137972
1 PAIN(PAIN) til EUR
1.30713
1 PAIN(PAIN) til USD
$1.5378
1 PAIN(PAIN) til MYR
RM6.45876
1 PAIN(PAIN) til TRY
63.634164
1 PAIN(PAIN) til JPY
¥226.0566
1 PAIN(PAIN) til ARS
ARS$2,268.131976
1 PAIN(PAIN) til RUB
128.4063
1 PAIN(PAIN) til INR
135.464802
1 PAIN(PAIN) til IDR
Rp25,629.989748
1 PAIN(PAIN) til KRW
2,147.752992
1 PAIN(PAIN) til PHP
87.716112
1 PAIN(PAIN) til EGP
￡E.74.060448
1 PAIN(PAIN) til BRL
R$8.181096
1 PAIN(PAIN) til CAD
C$2.106786
1 PAIN(PAIN) til BDT
187.211772
1 PAIN(PAIN) til NGN
2,298.641928
1 PAIN(PAIN) til COP
$5,983.65669
1 PAIN(PAIN) til ZAR
R.26.634696
1 PAIN(PAIN) til UAH
63.541896
1 PAIN(PAIN) til TZS
T.Sh.3,806.424072
1 PAIN(PAIN) til VES
Bs250.6614
1 PAIN(PAIN) til CLP
$1,468.599
1 PAIN(PAIN) til PKR
Rs436.489152
1 PAIN(PAIN) til KZT
832.580298
1 PAIN(PAIN) til THB
฿48.917418
1 PAIN(PAIN) til TWD
NT$46.472316
1 PAIN(PAIN) til AED
د.إ5.643726
1 PAIN(PAIN) til CHF
Fr1.214862
1 PAIN(PAIN) til HKD
HK$11.948706
1 PAIN(PAIN) til AMD
֏588.51606
1 PAIN(PAIN) til MAD
.د.م13.870956
1 PAIN(PAIN) til MXN
$28.264764
1 PAIN(PAIN) til SAR
ريال5.76675
1 PAIN(PAIN) til ETB
Br220.781946
1 PAIN(PAIN) til KES
KSh198.653004
1 PAIN(PAIN) til JOD
د.أ1.0903002
1 PAIN(PAIN) til PLN
5.566836
1 PAIN(PAIN) til RON
лв6.627918
1 PAIN(PAIN) til SEK
kr14.45532
1 PAIN(PAIN) til BGN
лв2.552748
1 PAIN(PAIN) til HUF
Ft510.887916
1 PAIN(PAIN) til CZK
31.770948
1 PAIN(PAIN) til KWD
د.ك0.469029
1 PAIN(PAIN) til ILS
5.120874
1 PAIN(PAIN) til BOB
Bs10.626198
1 PAIN(PAIN) til AZN
2.61426
1 PAIN(PAIN) til TJS
SM14.393808
1 PAIN(PAIN) til GEL
4.15206
1 PAIN(PAIN) til AOA
Kz1,401.812346
1 PAIN(PAIN) til BHD
.د.ب0.5797506
1 PAIN(PAIN) til BMD
$1.5378
1 PAIN(PAIN) til DKK
kr9.76503
1 PAIN(PAIN) til HNL
L40.305738
1 PAIN(PAIN) til MUR
69.723852
1 PAIN(PAIN) til NAD
$26.68083
1 PAIN(PAIN) til NOK
kr15.285732
1 PAIN(PAIN) til NZD
$2.61426
1 PAIN(PAIN) til PAB
B/.1.5378
1 PAIN(PAIN) til PGK
K6.428004
1 PAIN(PAIN) til QAR
ر.ق5.582214
1 PAIN(PAIN) til RSD
дин.153.303282
1 PAIN(PAIN) til UZS
soʻm18,985.171326
1 PAIN(PAIN) til ALL
L126.806988
1 PAIN(PAIN) til ANG
ƒ2.752662
1 PAIN(PAIN) til AWG
ƒ2.76804
1 PAIN(PAIN) til BBD
$3.0756
1 PAIN(PAIN) til BAM
KM2.552748
1 PAIN(PAIN) til BIF
Fr4,590.333
1 PAIN(PAIN) til BND
$1.968384
1 PAIN(PAIN) til BSD
$1.5378
1 PAIN(PAIN) til JMD
$246.678498
1 PAIN(PAIN) til KHR
6,175.897068
1 PAIN(PAIN) til KMF
Fr642.8004
1 PAIN(PAIN) til LAK
33,430.434114
1 PAIN(PAIN) til LKR
Rs465.153744
1 PAIN(PAIN) til MDL
L25.3737
1 PAIN(PAIN) til MGA
Ar6,804.411306
1 PAIN(PAIN) til MOP
P12.317778
1 PAIN(PAIN) til MVR
23.52834
1 PAIN(PAIN) til MWK
MK2,669.789958
1 PAIN(PAIN) til MZN
MT98.26542
1 PAIN(PAIN) til NPR
Rs216.706776
1 PAIN(PAIN) til PYG
10,982.9676
1 PAIN(PAIN) til RWF
Fr2,228.2722
1 PAIN(PAIN) til SBD
$12.60996
1 PAIN(PAIN) til SCR
22.036674
1 PAIN(PAIN) til SRD
$58.574802
1 PAIN(PAIN) til SVC
$13.45575
1 PAIN(PAIN) til SZL
L26.68083
1 PAIN(PAIN) til TMT
m5.3823
1 PAIN(PAIN) til TND
د.ت4.474998
1 PAIN(PAIN) til TTD
$10.410906
1 PAIN(PAIN) til UGX
Sh5,394.6024
1 PAIN(PAIN) til XAF
Fr858.0924
1 PAIN(PAIN) til XCD
$4.15206
1 PAIN(PAIN) til XOF
Fr858.0924
1 PAIN(PAIN) til XPF
Fr155.3178
1 PAIN(PAIN) til BWP
P20.483496
1 PAIN(PAIN) til BZD
$3.090978
1 PAIN(PAIN) til CVE
$144.214884
1 PAIN(PAIN) til DJF
Fr272.1906
1 PAIN(PAIN) til DOP
$95.374356
1 PAIN(PAIN) til DZD
د.ج199.22199
1 PAIN(PAIN) til FJD
$3.46005
1 PAIN(PAIN) til GNF
Fr13,371.171
1 PAIN(PAIN) til GTQ
Q11.779548
1 PAIN(PAIN) til GYD
$321.846162
1 PAIN(PAIN) til ISK
kr186.0738

PAIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PAIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell PAIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PAIN

Hvor mye er PAIN (PAIN) verdt i dag?
Live PAIN prisen i USD er 1.5378 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAIN til USD er $ 1.5378. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PAIN?
Markedsverdien for PAIN er $ 7.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAIN?
Den sirkulerende forsyningen av PAIN er 5.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAIN ?
PAIN oppnådde en ATH-pris på 25.482911408254285 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAIN?
PAIN så en ATL-pris på 0.9167763849321611 USD.
Hva er handelsvolumet til PAIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAIN er $ 55.73K USD.
Vil PAIN gå høyere i år?
PAIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:58:50 (UTC+8)

PAIN (PAIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PAIN-til-USD-kalkulator

Beløp

PAIN
PAIN
USD
USD

1 PAIN = 1.5378 USD

Handle PAIN

PAINUSDT
$1.5451
$1.5451$1.5451
+0.63%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker