PAIN (PAIN) Informasjon Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN. Offisiell nettside: https://paintoken.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/1Qf8gESP4i6CFNWerUSDdLKJ9U1LpqTYvjJ2MM4pain Kjøp PAIN nå!

PAIN (PAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAIN (PAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M All-time high: $ 24.9 $ 24.9 $ 24.9 All-Time Low: $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 $ 0.9167763849321611 Nåværende pris: $ 1.5165 $ 1.5165 $ 1.5165 Lær mer om PAIN (PAIN) pris

PAIN (PAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAIN (PAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAINs tokenomics, kan du utforske PAIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PAIN Interessert i å legge til PAIN (PAIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PAIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PAIN på MEXC nå!

PAIN (PAIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PAIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PAIN nå!

PAIN prisforutsigelse Vil du vite hvor PAIN kan være på vei? Vår PAIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAIN tokenets prisforutsigelse nå!

