OSOL pris i dag

Sanntids OSOL (OSOL) pris i dag er $ 0.00006687, med en 0.15% endring de siste 24 timene. Nåværende OSOL til USD konverteringssats er $ 0.00006687 per OSOL.

OSOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,865, med en sirkulerende forsyning på 999.98M OSOL. I løpet av de siste 24 timene OSOL har den blitt handlet mellom $ 0.00006359(laveste) og $ 0.00006678 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.292018, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003031.

Kortsiktig har OSOL beveget seg +3.82% i løpet av den siste timen og +3.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 5.96.

OSOL (OSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K Volum (24 timer) $ 5.96$ 5.96 $ 5.96 Fullt utvannet markedsverdi $ 66.87K$ 66.87K $ 66.87K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,976,663.218 999,976,663.218 999,976,663.218

Nåværende markedsverdi på OSOL er $ 66.87K, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.96. Den sirkulerende forsyningen på OSOL er 999.98M, med en total tilgang på 999976663.218. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.87K.