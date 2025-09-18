Dagens Osmosis livepris er 0.159 USD. Spor prisoppdateringer for OSMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OSMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Osmosis livepris er 0.159 USD. Spor prisoppdateringer for OSMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OSMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Osmosis Logo

Osmosis Pris(OSMO)

1 OSMO til USD livepris:

$0.1589
$0.1589$0.1589
0.00%1D
USD
Osmosis (OSMO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:44:12 (UTC+8)

Osmosis (OSMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1583
$ 0.1583$ 0.1583
24 timer lav
$ 0.1669
$ 0.1669$ 0.1669
24 timer høy

$ 0.1583
$ 0.1583$ 0.1583

$ 0.1669
$ 0.1669$ 0.1669

$ 11.205719225524819
$ 11.205719225524819$ 11.205719225524819

$ 0.1369566753814433
$ 0.1369566753814433$ 0.1369566753814433

+0.18%

0.00%

-7.46%

-7.46%

Osmosis (OSMO) sanntidsprisen er $ 0.159. I løpet av de siste 24 timene har OSMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1583 og et toppnivå på $ 0.1669, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OSMO er $ 11.205719225524819, mens den rekordlave prisen er $ 0.1369566753814433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OSMO endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Osmosis (OSMO) Markedsinformasjon

No.332

$ 118.40M
$ 118.40M$ 118.40M

$ 101.44K
$ 101.44K$ 101.44K

$ 159.00M
$ 159.00M$ 159.00M

744.63M
744.63M 744.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

995,293,000
995,293,000 995,293,000

74.46%

OSMO

Nåværende markedsverdi på Osmosis er $ 118.40M, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.44K. Den sirkulerende forsyningen på OSMO er 744.63M, med en total tilgang på 995293000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.00M.

Osmosis (OSMO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Osmosis for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.007-4.22%
60 dager$ -0.0423-21.02%
90 dager$ -0.0063-3.82%
Osmosis Prisendring i dag

I dag registrerte OSMO en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Osmosis 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.007 (-4.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Osmosis 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OSMO en endring på $ -0.0423 (-21.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Osmosis 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0063-3.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Osmosis (OSMO)?

Sjekk ut Osmosis Prishistorikk-siden nå.

Hva er Osmosis (OSMO)

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Osmosis er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Osmosis investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OSMO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Osmosis på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Osmosis kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Osmosis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Osmosis (OSMO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Osmosis (OSMO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Osmosis.

Sjekk Osmosisprisprognosen nå!

Osmosis (OSMO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Osmosis (OSMO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OSMO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Osmosis (OSMO)

Leter du etter hvordan du kjøperOsmosis? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Osmosis på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OSMO til lokale valutaer

1 Osmosis(OSMO) til VND
4,184.085
1 Osmosis(OSMO) til AUD
A$0.24009
1 Osmosis(OSMO) til GBP
0.11766
1 Osmosis(OSMO) til EUR
0.13515
1 Osmosis(OSMO) til USD
$0.159
1 Osmosis(OSMO) til MYR
RM0.6678
1 Osmosis(OSMO) til TRY
6.57783
1 Osmosis(OSMO) til JPY
¥23.373
1 Osmosis(OSMO) til ARS
ARS$234.51228
1 Osmosis(OSMO) til RUB
13.2765
1 Osmosis(OSMO) til INR
14.00631
1 Osmosis(OSMO) til IDR
Rp2,649.99894
1 Osmosis(OSMO) til KRW
222.06576
1 Osmosis(OSMO) til PHP
9.07572
1 Osmosis(OSMO) til EGP
￡E.7.65585
1 Osmosis(OSMO) til BRL
R$0.84588
1 Osmosis(OSMO) til CAD
C$0.21783
1 Osmosis(OSMO) til BDT
19.35666
1 Osmosis(OSMO) til NGN
237.66684
1 Osmosis(OSMO) til COP
$621.09375
1 Osmosis(OSMO) til ZAR
R.2.75865
1 Osmosis(OSMO) til UAH
6.56988
1 Osmosis(OSMO) til TZS
T.Sh.393.56316
1 Osmosis(OSMO) til VES
Bs25.917
1 Osmosis(OSMO) til CLP
$151.845
1 Osmosis(OSMO) til PKR
Rs45.13056
1 Osmosis(OSMO) til KZT
86.08419
1 Osmosis(OSMO) til THB
฿5.06256
1 Osmosis(OSMO) til TWD
NT$4.80657
1 Osmosis(OSMO) til AED
د.إ0.58353
1 Osmosis(OSMO) til CHF
Fr0.12561
1 Osmosis(OSMO) til HKD
HK$1.23543
1 Osmosis(OSMO) til AMD
֏60.8493
1 Osmosis(OSMO) til MAD
.د.م1.43418
1 Osmosis(OSMO) til MXN
$2.92719
1 Osmosis(OSMO) til SAR
ريال0.59625
1 Osmosis(OSMO) til ETB
Br22.82763
1 Osmosis(OSMO) til KES
KSh20.53962
1 Osmosis(OSMO) til JOD
د.أ0.112731
1 Osmosis(OSMO) til PLN
0.57558
1 Osmosis(OSMO) til RON
лв0.68688
1 Osmosis(OSMO) til SEK
kr1.49619
1 Osmosis(OSMO) til BGN
лв0.26394
1 Osmosis(OSMO) til HUF
Ft52.87545
1 Osmosis(OSMO) til CZK
3.28653
1 Osmosis(OSMO) til KWD
د.ك0.048495
1 Osmosis(OSMO) til ILS
0.52947
1 Osmosis(OSMO) til BOB
Bs1.09869
1 Osmosis(OSMO) til AZN
0.2703
1 Osmosis(OSMO) til TJS
SM1.48824
1 Osmosis(OSMO) til GEL
0.4293
1 Osmosis(OSMO) til AOA
Kz144.93963
1 Osmosis(OSMO) til BHD
.د.ب0.059943
1 Osmosis(OSMO) til BMD
$0.159
1 Osmosis(OSMO) til DKK
kr1.00965
1 Osmosis(OSMO) til HNL
L4.16739
1 Osmosis(OSMO) til MUR
7.20906
1 Osmosis(OSMO) til NAD
$2.75865
1 Osmosis(OSMO) til NOK
kr1.58046
1 Osmosis(OSMO) til NZD
$0.2703
1 Osmosis(OSMO) til PAB
B/.0.159
1 Osmosis(OSMO) til PGK
K0.66462
1 Osmosis(OSMO) til QAR
ر.ق0.57717
1 Osmosis(OSMO) til RSD
дин.15.86184
1 Osmosis(OSMO) til UZS
soʻm1,962.96153
1 Osmosis(OSMO) til ALL
L13.11114
1 Osmosis(OSMO) til ANG
ƒ0.28461
1 Osmosis(OSMO) til AWG
ƒ0.2862
1 Osmosis(OSMO) til BBD
$0.318
1 Osmosis(OSMO) til BAM
KM0.26394
1 Osmosis(OSMO) til BIF
Fr474.615
1 Osmosis(OSMO) til BND
$0.20352
1 Osmosis(OSMO) til BSD
$0.159
1 Osmosis(OSMO) til JMD
$25.50519
1 Osmosis(OSMO) til KHR
638.55354
1 Osmosis(OSMO) til KMF
Fr66.462
1 Osmosis(OSMO) til LAK
3,456.52167
1 Osmosis(OSMO) til LKR
Rs48.09432
1 Osmosis(OSMO) til MDL
L2.6235
1 Osmosis(OSMO) til MGA
Ar703.53843
1 Osmosis(OSMO) til MOP
P1.27359
1 Osmosis(OSMO) til MVR
2.4327
1 Osmosis(OSMO) til MWK
MK276.04149
1 Osmosis(OSMO) til MZN
MT10.1601
1 Osmosis(OSMO) til NPR
Rs22.40628
1 Osmosis(OSMO) til PYG
1,135.578
1 Osmosis(OSMO) til RWF
Fr230.391
1 Osmosis(OSMO) til SBD
$1.3038
1 Osmosis(OSMO) til SCR
2.41998
1 Osmosis(OSMO) til SRD
$6.05631
1 Osmosis(OSMO) til SVC
$1.39125
1 Osmosis(OSMO) til SZL
L2.75865
1 Osmosis(OSMO) til TMT
m0.5565
1 Osmosis(OSMO) til TND
د.ت0.46269
1 Osmosis(OSMO) til TTD
$1.07643
1 Osmosis(OSMO) til UGX
Sh557.772
1 Osmosis(OSMO) til XAF
Fr88.722
1 Osmosis(OSMO) til XCD
$0.4293
1 Osmosis(OSMO) til XOF
Fr88.722
1 Osmosis(OSMO) til XPF
Fr16.059
1 Osmosis(OSMO) til BWP
P2.11788
1 Osmosis(OSMO) til BZD
$0.31959
1 Osmosis(OSMO) til CVE
$14.91102
1 Osmosis(OSMO) til DJF
Fr28.302
1 Osmosis(OSMO) til DOP
$9.86118
1 Osmosis(OSMO) til DZD
د.ج20.60322
1 Osmosis(OSMO) til FJD
$0.35775
1 Osmosis(OSMO) til GNF
Fr1,382.505
1 Osmosis(OSMO) til GTQ
Q1.21794
1 Osmosis(OSMO) til GYD
$33.27711
1 Osmosis(OSMO) til ISK
kr19.239

Osmosis Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Osmosis, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Osmosis nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Osmosis

Hvor mye er Osmosis (OSMO) verdt i dag?
Live OSMO prisen i USD er 0.159 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OSMO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OSMO til USD er $ 0.159. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Osmosis?
Markedsverdien for OSMO er $ 118.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OSMO?
Den sirkulerende forsyningen av OSMO er 744.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOSMO ?
OSMO oppnådde en ATH-pris på 11.205719225524819 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OSMO?
OSMO så en ATL-pris på 0.1369566753814433 USD.
Hva er handelsvolumet til OSMO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OSMO er $ 101.44K USD.
Vil OSMO gå høyere i år?
OSMO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OSMO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:44:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

