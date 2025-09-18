Dagens Opulous livepris er 0.02936 USD. Spor prisoppdateringer for OPUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPUL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Opulous livepris er 0.02936 USD. Spor prisoppdateringer for OPUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OPUL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Opulous Pris(OPUL)

1 OPUL til USD livepris:

$0.02937
-0.30%1D
USD
Opulous (OPUL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:15:28 (UTC+8)

Opulous (OPUL) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav
24 timer høy

+0.58%

-0.30%

-16.02%

-16.02%

Opulous (OPUL) sanntidsprisen er $ 0.02936. I løpet av de siste 24 timene har OPUL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.029 og et toppnivå på $ 0.03234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPUL er $ 7.580301261444514, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPUL endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og -16.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Opulous (OPUL) Markedsinformasjon

ALGO

Nåværende markedsverdi på Opulous er $ 12.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 73.05K. Den sirkulerende forsyningen på OPUL er 421.81M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.68M.

Opulous (OPUL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Opulous for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000884-0.30%
30 dager$ -0.02154-42.32%
60 dager$ -0.01734-37.14%
90 dager$ +0.00958+48.43%
Opulous Prisendring i dag

I dag registrerte OPUL en endring på $ -0.0000884 (-0.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Opulous 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02154 (-42.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Opulous 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OPUL en endring på $ -0.01734 (-37.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Opulous 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00958+48.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Opulous (OPUL)?

Sjekk ut Opulous Prishistorikk-siden nå.

Hva er Opulous (OPUL)

Opulous brings NFTs and DeFi to the music industry, changing how musicians access the funding they need and providing a launchpad for the first music copyright-backed NFTs and Crypto Loans.

Opulous er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Opulous investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OPUL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Opulous på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Opulous kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Opulous Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Opulous (OPUL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Opulous (OPUL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Opulous.

Sjekk Opulousprisprognosen nå!

Opulous (OPUL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Opulous (OPUL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OPUL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Opulous (OPUL)

Leter du etter hvordan du kjøperOpulous? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Opulous på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OPUL til lokale valutaer

Opulous Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Opulous, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Opulous nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Opulous

Hvor mye er Opulous (OPUL) verdt i dag?
Live OPUL prisen i USD er 0.02936 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OPUL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OPUL til USD er $ 0.02936. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Opulous?
Markedsverdien for OPUL er $ 12.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OPUL?
Den sirkulerende forsyningen av OPUL er 421.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOPUL ?
OPUL oppnådde en ATH-pris på 7.580301261444514 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OPUL?
OPUL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til OPUL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OPUL er $ 73.05K USD.
Vil OPUL gå høyere i år?
OPUL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OPUL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:15:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

