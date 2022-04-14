OBORTECH (OBORTECH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OBORTECH (OBORTECH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OBORTECH (OBORTECH) Informasjon OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Offisiell nettside: https://www.obortech.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Kjøp OBORTECH nå!

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OBORTECH (OBORTECH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M All-time high: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 All-Time Low: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Nåværende pris: $ 0.00504 $ 0.00504 $ 0.00504 Lær mer om OBORTECH (OBORTECH) pris

OBORTECH (OBORTECH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OBORTECH (OBORTECH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OBORTECH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OBORTECH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OBORTECHs tokenomics, kan du utforske OBORTECH tokenets livepris!

