nubcat (NUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i nubcat (NUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

nubcat (NUB) Informasjon silly nub drawing silly things & being silly. Offisiell nettside: https://nubcat.xyz Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn

nubcat (NUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for nubcat (NUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M All-time high: $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 All-Time Low: $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 Nåværende pris: $ 0.02191 $ 0.02191 $ 0.02191 Lær mer om nubcat (NUB) pris

nubcat (NUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak nubcat (NUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUBs tokenomics, kan du utforske NUB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NUB Interessert i å legge til nubcat (NUB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NUB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

nubcat (NUB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NUB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NUB nå!

NUB prisforutsigelse Vil du vite hvor NUB kan være på vei? Vår NUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUB tokenets prisforutsigelse nå!

