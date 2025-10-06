NTHChain pris i dag

Sanntids NTHChain (NTH) pris i dag er $ 0.025, med en 5.50% endring de siste 24 timene. Nåværende NTH til USD konverteringssats er $ 0.025 per NTH.

NTHChain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NTH. I løpet av de siste 24 timene NTH har den blitt handlet mellom $ 0.02(laveste) og $ 0.0257 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NTH beveget seg +0.40% i løpet av den siste timen og +20.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 63.77K.

NTHChain (NTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 63.77K$ 63.77K $ 63.77K Fullt utvannet markedsverdi $ 25.00M$ 25.00M $ 25.00M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på NTHChain er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.77K. Den sirkulerende forsyningen på NTH er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.00M.