NOTAI pris i dag

Sanntids NOTAI (NOTAI) pris i dag er $ 0, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende NOTAI til USD konverteringssats er $ 0 per NOTAI.

NOTAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 58,113, med en sirkulerende forsyning på 95.00B NOTAI. I løpet av de siste 24 timene NOTAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00035467, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NOTAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -2.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.77.

NOTAI (NOTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.11K$ 58.11K $ 58.11K Volum (24 timer) $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Fullt utvannet markedsverdi $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K Opplagsforsyning 95.00B 95.00B 95.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NOTAI er $ 58.11K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.77. Den sirkulerende forsyningen på NOTAI er 95.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.17K.