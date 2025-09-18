Hva er Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Taiko investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TAIKO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Taiko på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Taiko kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Taiko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Taiko (TAIKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Taiko (TAIKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Taiko.

Sjekk Taikoprisprognosen nå!

Taiko (TAIKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Taiko (TAIKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAIKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Taiko (TAIKO)

Leter du etter hvordan du kjøperTaiko? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Taiko på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TAIKO til lokale valutaer

Prøv konverting

Taiko Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Taiko, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Taiko Hvor mye er Taiko (TAIKO) verdt i dag? Live TAIKO prisen i USD er 0.4046 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TAIKO-til-USD-pris? $ 0.4046 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TAIKO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Taiko? Markedsverdien for TAIKO er $ 74.32M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TAIKO? Den sirkulerende forsyningen av TAIKO er 183.70M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAIKO ? TAIKO oppnådde en ATH-pris på 3.272762030531162 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TAIKO? TAIKO så en ATL-pris på 0.3438804476028733 USD . Hva er handelsvolumet til TAIKO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAIKO er $ 101.13K USD . Vil TAIKO gå høyere i år? TAIKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAIKO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Taiko (TAIKO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?