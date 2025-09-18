Dagens Taiko livepris er 0.4046 USD. Spor prisoppdateringer for TAIKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAIKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Taiko livepris er 0.4046 USD. Spor prisoppdateringer for TAIKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAIKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Taiko Logo

Taiko Pris(TAIKO)

1 TAIKO til USD livepris:

$0.4046
$0.4046$0.4046
-0.76%1D
USD
Taiko (TAIKO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:15:12 (UTC+8)

Taiko (TAIKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4034
$ 0.4034$ 0.4034
24 timer lav
$ 0.4278
$ 0.4278$ 0.4278
24 timer høy

$ 0.4034
$ 0.4034$ 0.4034

$ 0.4278
$ 0.4278$ 0.4278

$ 3.272762030531162
$ 3.272762030531162$ 3.272762030531162

$ 0.3438804476028733
$ 0.3438804476028733$ 0.3438804476028733

-0.69%

-0.76%

-5.52%

-5.52%

Taiko (TAIKO) sanntidsprisen er $ 0.4046. I løpet av de siste 24 timene har TAIKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4034 og et toppnivå på $ 0.4278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAIKO er $ 3.272762030531162, mens den rekordlave prisen er $ 0.3438804476028733.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAIKO endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -0.76% over 24 timer og -5.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Taiko (TAIKO) Markedsinformasjon

No.458

$ 74.32M
$ 74.32M$ 74.32M

$ 101.13K
$ 101.13K$ 101.13K

$ 404.60M
$ 404.60M$ 404.60M

183.70M
183.70M 183.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.36%

ETH

Nåværende markedsverdi på Taiko er $ 74.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.13K. Den sirkulerende forsyningen på TAIKO er 183.70M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 404.60M.

Taiko (TAIKO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Taiko for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003099-0.76%
30 dager$ -0.0142-3.40%
60 dager$ -0.1399-25.70%
90 dager$ +0.0256+6.75%
Taiko Prisendring i dag

I dag registrerte TAIKO en endring på $ -0.003099 (-0.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Taiko 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0142 (-3.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Taiko 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TAIKO en endring på $ -0.1399 (-25.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Taiko 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0256+6.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Taiko (TAIKO)?

Sjekk ut Taiko Prishistorikk-siden nå.

Hva er Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Taiko investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TAIKO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Taiko på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Taiko kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Taiko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Taiko (TAIKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Taiko (TAIKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Taiko.

Sjekk Taikoprisprognosen nå!

Taiko (TAIKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Taiko (TAIKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAIKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Taiko (TAIKO)

Leter du etter hvordan du kjøperTaiko? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Taiko på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TAIKO til lokale valutaer

1 Taiko(TAIKO) til VND
10,647.049
1 Taiko(TAIKO) til AUD
A$0.610946
1 Taiko(TAIKO) til GBP
0.299404
1 Taiko(TAIKO) til EUR
0.34391
1 Taiko(TAIKO) til USD
$0.4046
1 Taiko(TAIKO) til MYR
RM1.69932
1 Taiko(TAIKO) til TRY
16.742348
1 Taiko(TAIKO) til JPY
¥59.4762
1 Taiko(TAIKO) til ARS
ARS$596.752632
1 Taiko(TAIKO) til RUB
33.7841
1 Taiko(TAIKO) til INR
35.633122
1 Taiko(TAIKO) til IDR
Rp6,743.330636
1 Taiko(TAIKO) til KRW
565.080544
1 Taiko(TAIKO) til PHP
23.078384
1 Taiko(TAIKO) til EGP
￡E.19.489582
1 Taiko(TAIKO) til BRL
R$2.152472
1 Taiko(TAIKO) til CAD
C$0.554302
1 Taiko(TAIKO) til BDT
49.256004
1 Taiko(TAIKO) til NGN
604.779896
1 Taiko(TAIKO) til COP
$1,568.213416
1 Taiko(TAIKO) til ZAR
R.7.007672
1 Taiko(TAIKO) til UAH
16.718072
1 Taiko(TAIKO) til TZS
T.Sh.1,001.482104
1 Taiko(TAIKO) til VES
Bs65.9498
1 Taiko(TAIKO) til CLP
$386.393
1 Taiko(TAIKO) til PKR
Rs114.841664
1 Taiko(TAIKO) til KZT
219.054486
1 Taiko(TAIKO) til THB
฿12.870326
1 Taiko(TAIKO) til TWD
NT$12.231058
1 Taiko(TAIKO) til AED
د.إ1.484882
1 Taiko(TAIKO) til CHF
Fr0.319634
1 Taiko(TAIKO) til HKD
HK$3.143742
1 Taiko(TAIKO) til AMD
֏154.84042
1 Taiko(TAIKO) til MAD
.د.م3.649492
1 Taiko(TAIKO) til MXN
$7.436548
1 Taiko(TAIKO) til SAR
ريال1.51725
1 Taiko(TAIKO) til ETB
Br58.088422
1 Taiko(TAIKO) til KES
KSh52.266228
1 Taiko(TAIKO) til JOD
د.أ0.2868614
1 Taiko(TAIKO) til PLN
1.464652
1 Taiko(TAIKO) til RON
лв1.743826
1 Taiko(TAIKO) til SEK
kr3.807286
1 Taiko(TAIKO) til BGN
лв0.671636
1 Taiko(TAIKO) til HUF
Ft134.460718
1 Taiko(TAIKO) til CZK
8.363082
1 Taiko(TAIKO) til KWD
د.ك0.123403
1 Taiko(TAIKO) til ILS
1.347318
1 Taiko(TAIKO) til BOB
Bs2.795786
1 Taiko(TAIKO) til AZN
0.68782
1 Taiko(TAIKO) til TJS
SM3.787056
1 Taiko(TAIKO) til GEL
1.09242
1 Taiko(TAIKO) til AOA
Kz368.821222
1 Taiko(TAIKO) til BHD
.د.ب0.1525342
1 Taiko(TAIKO) til BMD
$0.4046
1 Taiko(TAIKO) til DKK
kr2.56921
1 Taiko(TAIKO) til HNL
L10.604566
1 Taiko(TAIKO) til MUR
18.344564
1 Taiko(TAIKO) til NAD
$7.01981
1 Taiko(TAIKO) til NOK
kr4.021724
1 Taiko(TAIKO) til NZD
$0.68782
1 Taiko(TAIKO) til PAB
B/.0.4046
1 Taiko(TAIKO) til PGK
K1.691228
1 Taiko(TAIKO) til QAR
ر.ق1.468698
1 Taiko(TAIKO) til RSD
дин.40.342666
1 Taiko(TAIKO) til UZS
soʻm4,995.058082
1 Taiko(TAIKO) til ALL
L33.363316
1 Taiko(TAIKO) til ANG
ƒ0.724234
1 Taiko(TAIKO) til AWG
ƒ0.72828
1 Taiko(TAIKO) til BBD
$0.8092
1 Taiko(TAIKO) til BAM
KM0.671636
1 Taiko(TAIKO) til BIF
Fr1,207.731
1 Taiko(TAIKO) til BND
$0.517888
1 Taiko(TAIKO) til BSD
$0.4046
1 Taiko(TAIKO) til JMD
$64.901886
1 Taiko(TAIKO) til KHR
1,624.897876
1 Taiko(TAIKO) til KMF
Fr169.1228
1 Taiko(TAIKO) til LAK
8,795.651998
1 Taiko(TAIKO) til LKR
Rs122.383408
1 Taiko(TAIKO) til MDL
L6.6759
1 Taiko(TAIKO) til MGA
Ar1,790.261942
1 Taiko(TAIKO) til MOP
P3.240846
1 Taiko(TAIKO) til MVR
6.19038
1 Taiko(TAIKO) til MWK
MK702.430106
1 Taiko(TAIKO) til MZN
MT25.85394
1 Taiko(TAIKO) til NPR
Rs57.016232
1 Taiko(TAIKO) til PYG
2,889.6532
1 Taiko(TAIKO) til RWF
Fr586.2654
1 Taiko(TAIKO) til SBD
$3.31772
1 Taiko(TAIKO) til SCR
5.797918
1 Taiko(TAIKO) til SRD
$15.411214
1 Taiko(TAIKO) til SVC
$3.54025
1 Taiko(TAIKO) til SZL
L7.01981
1 Taiko(TAIKO) til TMT
m1.4161
1 Taiko(TAIKO) til TND
د.ت1.177386
1 Taiko(TAIKO) til TTD
$2.739142
1 Taiko(TAIKO) til UGX
Sh1,419.3368
1 Taiko(TAIKO) til XAF
Fr225.7668
1 Taiko(TAIKO) til XCD
$1.09242
1 Taiko(TAIKO) til XOF
Fr225.7668
1 Taiko(TAIKO) til XPF
Fr40.8646
1 Taiko(TAIKO) til BWP
P5.389272
1 Taiko(TAIKO) til BZD
$0.813246
1 Taiko(TAIKO) til CVE
$37.943388
1 Taiko(TAIKO) til DJF
Fr71.6142
1 Taiko(TAIKO) til DOP
$25.093292
1 Taiko(TAIKO) til DZD
د.ج52.41593
1 Taiko(TAIKO) til FJD
$0.91035
1 Taiko(TAIKO) til GNF
Fr3,517.997
1 Taiko(TAIKO) til GTQ
Q3.099236
1 Taiko(TAIKO) til GYD
$84.678734
1 Taiko(TAIKO) til ISK
kr48.9566

Taiko Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Taiko, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Taiko nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Taiko

Hvor mye er Taiko (TAIKO) verdt i dag?
Live TAIKO prisen i USD er 0.4046 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TAIKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TAIKO til USD er $ 0.4046. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Taiko?
Markedsverdien for TAIKO er $ 74.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TAIKO?
Den sirkulerende forsyningen av TAIKO er 183.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAIKO ?
TAIKO oppnådde en ATH-pris på 3.272762030531162 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TAIKO?
TAIKO så en ATL-pris på 0.3438804476028733 USD.
Hva er handelsvolumet til TAIKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAIKO er $ 101.13K USD.
Vil TAIKO gå høyere i år?
TAIKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAIKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:15:12 (UTC+8)

Taiko (TAIKO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

