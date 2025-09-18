Dagens NERO livepris er 0.00543 USD. Spor prisoppdateringer for NERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NERO livepris er 0.00543 USD. Spor prisoppdateringer for NERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NERO Pris(NERO)

1 NERO til USD livepris:

$0.00542
$0.00542$0.00542
+0.37%1D
USD
NERO (NERO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:16:56 (UTC+8)

NERO (NERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00499
$ 0.00499$ 0.00499
24 timer lav
$ 0.00543
$ 0.00543$ 0.00543
24 timer høy

$ 0.00499
$ 0.00499$ 0.00499

$ 0.00543
$ 0.00543$ 0.00543

--
----

--
----

+3.62%

+0.37%

+13.59%

+13.59%

NERO (NERO) sanntidsprisen er $ 0.00543. I løpet av de siste 24 timene har NERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00499 og et toppnivå på $ 0.00543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NERO er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NERO endret seg med +3.62% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og +13.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NERO (NERO) Markedsinformasjon

--
----

$ 109.46K
$ 109.46K$ 109.46K

$ 54.30M
$ 54.30M$ 54.30M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

NERO

Nåværende markedsverdi på NERO er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 109.46K. Den sirkulerende forsyningen på NERO er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.30M.

NERO (NERO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NERO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00002+0.37%
30 dager$ +0.00064+13.36%
60 dager$ +0.00043+8.60%
90 dager$ +0.00043+8.60%
NERO Prisendring i dag

I dag registrerte NERO en endring på $ +0.00002 (+0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NERO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00064 (+13.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NERO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NERO en endring på $ +0.00043 (+8.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NERO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00043+8.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NERO (NERO)?

Sjekk ut NERO Prishistorikk-siden nå.

Hva er NERO (NERO)

NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment.

NERO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NERO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NERO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NERO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NERO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NERO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NERO (NERO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NERO (NERO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NERO.

Sjekk NEROprisprognosen nå!

NERO (NERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NERO (NERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NERO (NERO)

Leter du etter hvordan du kjøperNERO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NERO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NERO til lokale valutaer

NERO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NERO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NERO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NERO

Hvor mye er NERO (NERO) verdt i dag?
Live NERO prisen i USD er 0.00543 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NERO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NERO til USD er $ 0.00543. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NERO?
Markedsverdien for NERO er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NERO?
Den sirkulerende forsyningen av NERO er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNERO ?
NERO oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NERO?
NERO så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til NERO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NERO er $ 109.46K USD.
Vil NERO gå høyere i år?
NERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NERO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:16:56 (UTC+8)

