Basert på forutsigelsen din, kan NERO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00599 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan NERO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006289 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NERO for 2027 $ 0.006603 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NERO for 2028 $ 0.006934 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NERO for 2029 $ 0.007280 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NERO for 2030 $ 0.007644 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på NERO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012452.

I 2050 kan prisen på NERO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020284.