NEET pris i dag

Sanntids NEET (NEET) pris i dag er $ 0.009348, med en 13.35% endring de siste 24 timene. Nåværende NEET til USD konverteringssats er $ 0.009348 per NEET.

NEET rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NEET. I løpet av de siste 24 timene NEET har den blitt handlet mellom $ 0.008239(laveste) og $ 0.010353 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NEET beveget seg +0.60% i løpet av den siste timen og -22.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.65K.

NEET (NEET) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på NEET er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.65K. Den sirkulerende forsyningen på NEET er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.