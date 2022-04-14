Navcoin (NAV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Navcoin (NAV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Navcoin (NAV) Informasjon Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC). Offisiell nettside: https://nav.io/ Teknisk dokument: https://doc.nav.community/ Blokkutforsker: https://chainz.cryptoid.info/nav/ Kjøp NAV nå!

Navcoin (NAV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Navcoin (NAV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 76.94M $ 76.94M $ 76.94M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M All-time high: $ 0.2495 $ 0.2495 $ 0.2495 All-Time Low: $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 Nåværende pris: $ 0.05065 $ 0.05065 $ 0.05065 Lær mer om Navcoin (NAV) pris

Navcoin (NAV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Navcoin (NAV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAVs tokenomics, kan du utforske NAV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAV Interessert i å legge til Navcoin (NAV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NAV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NAV på MEXC nå!

Navcoin (NAV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAV nå!

NAV prisforutsigelse Vil du vite hvor NAV kan være på vei? Vår NAV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!