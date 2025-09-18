Hva er DeFi Index (MX04)

DeFi Index er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeFi Index investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MX04 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DeFi Index på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeFi Index kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeFi Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFi Index (MX04) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFi Index (MX04) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFi Index.

Sjekk DeFi Indexprisprognosen nå!

DeFi Index (MX04) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFi Index (MX04) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MX04 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeFi Index (MX04)

Leter du etter hvordan du kjøper DeFi Index? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeFi Index på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFi Index Hvor mye er DeFi Index (MX04) verdt i dag? Live MX04 prisen i USD er -- USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MX04-til-USD-pris? -- . Sjekk ut Den nåværende prisen på MX04 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DeFi Index? Markedsverdien for MX04 er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MX04? Den sirkulerende forsyningen av MX04 er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMX04 ? MX04 oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MX04? MX04 så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til MX04? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MX04 er -- USD . Vil MX04 gå høyere i år? MX04 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MX04 prisprognosen for en mer grundig analyse.

DeFi Index (MX04) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-20 15:35:00 Bransjeoppdateringer U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?