MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.
MultiVAC (MTV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MultiVAC (MTV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MTV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MTV tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MTVs tokenomics, kan du utforske MTV tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
