MultiVAC (MTV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MultiVAC (MTV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MultiVAC (MTV) Informasjon MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Offisiell nettside: https://www.mtv.ac/ Teknisk dokument: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://e.mtv.ac Kjøp MTV nå!

MultiVAC (MTV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MultiVAC (MTV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M All-time high: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 All-Time Low: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Nåværende pris: $ 0.0004848 $ 0.0004848 $ 0.0004848 Lær mer om MultiVAC (MTV) pris

MultiVAC (MTV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MultiVAC (MTV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTVs tokenomics, kan du utforske MTV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MTV Interessert i å legge til MultiVAC (MTV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MTV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MTV på MEXC nå!

MultiVAC (MTV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MTV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MTV nå!

MTV prisforutsigelse Vil du vite hvor MTV kan være på vei? Vår MTV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MTV tokenets prisforutsigelse nå!

