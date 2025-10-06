MTP Pris(MTP)
Sanntids MTP (MTP) pris i dag er $ 0.0004654, med en 2.61% endring de siste 24 timene. Nåværende MTP til USD konverteringssats er $ 0.0004654 per MTP.
MTP rangerer for tiden som #2453 etter markedsverdi på $ 409.55K, med en sirkulerende forsyning på 880.00M MTP. I løpet av de siste 24 timene MTP har den blitt handlet mellom $ 0.0004648(laveste) og $ 0.0004914 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.05713413468944079, mens tidenes laveste notering var $ 0.000393070802872651.
Kortsiktig har MTP beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -18.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.87K.
Nåværende markedsverdi på MTP er $ 409.55K, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.87K. Den sirkulerende forsyningen på MTP er 880.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 465.40K.
Spor prisendringene MTP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000012475
|-2.61%
|30 dager
|$ -0.0000556
|-10.68%
|60 dager
|$ +0.000067
|+16.81%
|90 dager
|$ -0.0007561
|-61.90%
I dag registrerte MTP en endring på $ -0.000012475 (-2.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000556 (-10.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så MTP en endring på $ +0.000067 (+16.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0007561-61.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
I 2040 kan prisen på MTP potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.
For en mer dyptgående forståelse av MTP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
