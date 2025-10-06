BørsDEX+
Sanntidspris for MTP er i dag 0.0004654 USD.MTP markedsverdien er 409,552 USD. Spor sanntids MTP to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om MTP

MTP Prisinformasjon

Hva er MTP

MTP teknisk dokument

MTP Offisiell nettside

MTP tokenomics

MTP Prisprognose

MTP-historikk

MTP Kjøpeguide

$0.0004655
MTP (MTP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-01-23 19:14:07 (UTC+8)

MTP pris i dag

Sanntids MTP (MTP) pris i dag er $ 0.0004654, med en 2.61% endring de siste 24 timene. Nåværende MTP til USD konverteringssats er $ 0.0004654 per MTP.

MTP rangerer for tiden som #2453 etter markedsverdi på $ 409.55K, med en sirkulerende forsyning på 880.00M MTP. I løpet av de siste 24 timene MTP har den blitt handlet mellom $ 0.0004648(laveste) og $ 0.0004914 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.05713413468944079, mens tidenes laveste notering var $ 0.000393070802872651.

Kortsiktig har MTP beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -18.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.87K.

MTP (MTP) Markedsinformasjon

No.2453

$ 409.55K
$ 409.55K

$ 62.87K
$ 62.87K

$ 465.40K
$ 465.40K

880.00M
880.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

88.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på MTP er $ 409.55K, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.87K. Den sirkulerende forsyningen på MTP er 880.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 465.40K.

MTP prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004648
$ 0.0004648
24 timer lav
$ 0.0004914
$ 0.0004914
24 timer høy

$ 0.0004648
$ 0.0004648

$ 0.0004914
$ 0.0004914

$ 0.05713413468944079
$ 0.05713413468944079

$ 0.000393070802872651
$ 0.000393070802872651

-0.56%

-2.61%

-18.83%

-18.83%

MTP (MTP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MTP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000012475-2.61%
30 dager$ -0.0000556-10.68%
60 dager$ +0.000067+16.81%
90 dager$ -0.0007561-61.90%
MTP Prisendring i dag

I dag registrerte MTP en endring på $ -0.000012475 (-2.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MTP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000556 (-10.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MTP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MTP en endring på $ +0.000067 (+16.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MTP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0007561-61.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MTP (MTP)?

Sjekk ut MTP Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for MTP

MTP (MTP) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTP for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
MTP (MTP) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på MTP potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hvilken pris MTP som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for MTP prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på MTP Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere i MTP

Klar til å komme i gang med MTP? Kjøp av MTP er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper MTP. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte MTP (MTP) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil MTP umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe MTP (MTP) Guide

Hva kan du gjøre med MTP

Hva er MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

MTP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MTP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MTP nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MTP

Siden sist oppdatert: 2026-01-23 19:14:07 (UTC+8)

$0.0004655
$0.00000

$0.00000

$0.00005813

$0.009840

$0.02710

$0.009840

$0.02710

$0.18360

$0.05721

$0.0002519

