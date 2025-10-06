MTP pris i dag

Sanntids MTP (MTP) pris i dag er $ 0.0004654, med en 2.61% endring de siste 24 timene. Nåværende MTP til USD konverteringssats er $ 0.0004654 per MTP.

MTP rangerer for tiden som #2453 etter markedsverdi på $ 409.55K, med en sirkulerende forsyning på 880.00M MTP. I løpet av de siste 24 timene MTP har den blitt handlet mellom $ 0.0004648(laveste) og $ 0.0004914 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.05713413468944079, mens tidenes laveste notering var $ 0.000393070802872651.

Kortsiktig har MTP beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -18.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.87K.

MTP (MTP) Markedsinformasjon

Rangering No.2453 Markedsverdi $ 409.55K Volum (24 timer) $ 62.87K Fullt utvannet markedsverdi $ 465.40K Opplagsforsyning 880.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 Opplagsforsyning 88.00% Offentlig blokkjede BSC

