MORI COIN pris i dag

Sanntids MORI COIN (MORI) pris i dag er $ 0.01767, med en 2.85% endring de siste 24 timene. Nåværende MORI til USD konverteringssats er $ 0.01767 per MORI.

MORI COIN rangerer for tiden som #875 etter markedsverdi på $ 14.14M, med en sirkulerende forsyning på 800.01M MORI. I løpet av de siste 24 timene MORI har den blitt handlet mellom $ 0.01707(laveste) og $ 0.01851 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.20062000753120068, mens tidenes laveste notering var $ 0.01672983602167047.

Kortsiktig har MORI beveget seg -1.46% i løpet av den siste timen og -21.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 71.01K.

MORI COIN (MORI) Markedsinformasjon

Rangering No.875 Markedsverdi $ 14.14M$ 14.14M $ 14.14M Volum (24 timer) $ 71.01K$ 71.01K $ 71.01K Fullt utvannet markedsverdi $ 17.67M$ 17.67M $ 17.67M Opplagsforsyning 800.01M 800.01M 800.01M Maksimal forsyning 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Total forsyning 999,998,186 999,998,186 999,998,186 Opplagsforsyning 80.00% Offentlig blokkjede SOL

