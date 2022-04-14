MIU (MIU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MIU (MIU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MIU (MIU) Informasjon MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support. Offisiell nettside: https://miucoin.org Teknisk dokument: https://miucoinsui.medium.com/miu-tokenomics-distribution-everything-you-need-to-know-ffa6fe04cb7d Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x32a976482bf4154961bf20bfa3567a80122fdf8e8f8b28d752b609d8640f7846::miu::MIU/txs Kjøp MIU nå!

MIU (MIU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MIU (MIU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 900.00T $ 900.00T $ 900.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M All-time high: $ 0.00000012 $ 0.00000012 $ 0.00000012 All-Time Low: $ 0.000000007952973096 $ 0.000000007952973096 $ 0.000000007952973096 Nåværende pris: $ 0.00000002134 $ 0.00000002134 $ 0.00000002134 Lær mer om MIU (MIU) pris

MIU (MIU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MIU (MIU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIUs tokenomics, kan du utforske MIU tokenets livepris!

