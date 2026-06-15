mini pris i dag

Sanntids mini (MINI) pris i dag er $ 0.0010017, med en 0.22% endring de siste 24 timene. Nåværende MINI til USD konverteringssats er $ 0.0010017 per MINI.

mini rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 877,275, med en sirkulerende forsyning på 875.78M MINI. I løpet av de siste 24 timene MINI har den blitt handlet mellom $ 0.00094358(laveste) og $ 0.00100131 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.096963, mens tidenes laveste notering var $ 0.0009129.

Kortsiktig har MINI beveget seg +4.68% i løpet av den siste timen og -1.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 119.60K.

mini (MINI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 877.28K$ 877.28K $ 877.28K Volum (24 timer) $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 877.28K$ 877.28K $ 877.28K Opplagsforsyning 875.78M 875.78M 875.78M Total forsyning 875,783,825.044469 875,783,825.044469 875,783,825.044469

Nåværende markedsverdi på mini er $ 877.28K, med et 24-timers handelsvolum på $ 119.60K. Den sirkulerende forsyningen på MINI er 875.78M, med en total tilgang på 875783825.044469. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 877.28K.