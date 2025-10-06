Hemi pris i dag

Sanntids Hemi (HEMI) pris i dag er $ 0.01965, med en 1.05% endring de siste 24 timene. Nåværende HEMI til USD konverteringssats er $ 0.01965 per HEMI.

Hemi rangerer for tiden som #740 etter markedsverdi på $ 19.21M, med en sirkulerende forsyning på 977.50M HEMI. I løpet av de siste 24 timene HEMI har den blitt handlet mellom $ 0.01938(laveste) og $ 0.02064 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.19259179461442666, mens tidenes laveste notering var $ 0.015350458365510373.

Kortsiktig har HEMI beveget seg -0.41% i løpet av den siste timen og -21.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 211.67K.

Hemi (HEMI) Markedsinformasjon

Rangering No.740 Markedsverdi $ 19.21M$ 19.21M $ 19.21M Volum (24 timer) $ 211.67K$ 211.67K $ 211.67K Fullt utvannet markedsverdi $ 196.50M$ 196.50M $ 196.50M Opplagsforsyning 977.50M 977.50M 977.50M Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 9.77% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Hemi er $ 19.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 211.67K. Den sirkulerende forsyningen på HEMI er 977.50M, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.50M.