Dagens Morpheus Labs livepris er 0.0004858 USD. Spor prisoppdateringer for MIND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Morpheus Labs Logo

Morpheus Labs Pris(MIND)

1 MIND til USD livepris:

$0.0004834
$0.0004834$0.0004834
-8.63%1D
USD
Morpheus Labs (MIND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:22:43 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004834
$ 0.0004834$ 0.0004834
24 timer lav
$ 0.0006094
$ 0.0006094$ 0.0006094
24 timer høy

$ 0.0004834
$ 0.0004834$ 0.0004834

$ 0.0006094
$ 0.0006094$ 0.0006094

$ 0.030441705992138975
$ 0.030441705992138975$ 0.030441705992138975

$ 0.000258389886664395
$ 0.000258389886664395$ 0.000258389886664395

-5.62%

-8.63%

+20.84%

+20.84%

Morpheus Labs (MIND) sanntidsprisen er $ 0.0004858. I løpet av de siste 24 timene har MIND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004834 og et toppnivå på $ 0.0006094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIND er $ 0.030441705992138975, mens den rekordlave prisen er $ 0.000258389886664395.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIND endret seg med -5.62% i løpet av den siste timen, -8.63% over 24 timer og +20.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpheus Labs (MIND) Markedsinformasjon

No.2346

$ 663.70K
$ 663.70K$ 663.70K

$ 2.95K
$ 2.95K$ 2.95K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

1.37B
1.37B 1.37B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

65.05%

ETH

Nåværende markedsverdi på Morpheus Labs er $ 663.70K, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.95K. Den sirkulerende forsyningen på MIND er 1.37B, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.

Morpheus Labs (MIND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Morpheus Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000045658-8.63%
30 dager$ +0.0001357+38.76%
60 dager$ -0.0000342-6.58%
90 dager$ -0.0007962-62.11%
Morpheus Labs Prisendring i dag

I dag registrerte MIND en endring på $ -0.000045658 (-8.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Morpheus Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0001357 (+38.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Morpheus Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MIND en endring på $ -0.0000342 (-6.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Morpheus Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0007962-62.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Morpheus Labs (MIND)?

Sjekk ut Morpheus Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er Morpheus Labs (MIND)

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

Morpheus Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Morpheus Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MIND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Morpheus Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Morpheus Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Morpheus Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Morpheus Labs (MIND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Morpheus Labs (MIND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Morpheus Labs.

Sjekk Morpheus Labsprisprognosen nå!

Morpheus Labs (MIND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Morpheus Labs (MIND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MIND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Morpheus Labs (MIND)

Leter du etter hvordan du kjøperMorpheus Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Morpheus Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MIND til lokale valutaer

1 Morpheus Labs(MIND) til VND
12.783827
1 Morpheus Labs(MIND) til AUD
A$0.000733558
1 Morpheus Labs(MIND) til GBP
0.000359492
1 Morpheus Labs(MIND) til EUR
0.00041293
1 Morpheus Labs(MIND) til USD
$0.0004858
1 Morpheus Labs(MIND) til MYR
RM0.00204036
1 Morpheus Labs(MIND) til TRY
0.020102404
1 Morpheus Labs(MIND) til JPY
¥0.0714126
1 Morpheus Labs(MIND) til ARS
ARS$0.716516136
1 Morpheus Labs(MIND) til RUB
0.0405643
1 Morpheus Labs(MIND) til INR
0.042794122
1 Morpheus Labs(MIND) til IDR
Rp8.096663428
1 Morpheus Labs(MIND) til KRW
0.678487712
1 Morpheus Labs(MIND) til PHP
0.027695458
1 Morpheus Labs(MIND) til EGP
￡E.0.023396128
1 Morpheus Labs(MIND) til BRL
R$0.002579598
1 Morpheus Labs(MIND) til CAD
C$0.000665546
1 Morpheus Labs(MIND) til BDT
0.059141292
1 Morpheus Labs(MIND) til NGN
0.726154408
1 Morpheus Labs(MIND) til COP
$1.89765625
1 Morpheus Labs(MIND) til ZAR
R.0.008418914
1 Morpheus Labs(MIND) til UAH
0.020073256
1 Morpheus Labs(MIND) til TZS
T.Sh.1.202471592
1 Morpheus Labs(MIND) til VES
Bs0.0791854
1 Morpheus Labs(MIND) til CLP
$0.463939
1 Morpheus Labs(MIND) til PKR
Rs0.137889472
1 Morpheus Labs(MIND) til KZT
0.263016978
1 Morpheus Labs(MIND) til THB
฿0.01544844
1 Morpheus Labs(MIND) til TWD
NT$0.014680876
1 Morpheus Labs(MIND) til AED
د.إ0.001782886
1 Morpheus Labs(MIND) til CHF
Fr0.000383782
1 Morpheus Labs(MIND) til HKD
HK$0.003774666
1 Morpheus Labs(MIND) til AMD
֏0.18591566
1 Morpheus Labs(MIND) til MAD
.د.م0.004381916
1 Morpheus Labs(MIND) til MXN
$0.008933862
1 Morpheus Labs(MIND) til SAR
ريال0.00182175
1 Morpheus Labs(MIND) til ETB
Br0.069746306
1 Morpheus Labs(MIND) til KES
KSh0.062755644
1 Morpheus Labs(MIND) til JOD
د.أ0.0003444322
1 Morpheus Labs(MIND) til PLN
0.001758596
1 Morpheus Labs(MIND) til RON
лв0.002098656
1 Morpheus Labs(MIND) til SEK
kr0.004571378
1 Morpheus Labs(MIND) til BGN
лв0.000806428
1 Morpheus Labs(MIND) til HUF
Ft0.161392476
1 Morpheus Labs(MIND) til CZK
0.010046344
1 Morpheus Labs(MIND) til KWD
د.ك0.000148169
1 Morpheus Labs(MIND) til ILS
0.001617714
1 Morpheus Labs(MIND) til BOB
Bs0.003356878
1 Morpheus Labs(MIND) til AZN
0.00082586
1 Morpheus Labs(MIND) til TJS
SM0.004547088
1 Morpheus Labs(MIND) til GEL
0.00131166
1 Morpheus Labs(MIND) til AOA
Kz0.442840706
1 Morpheus Labs(MIND) til BHD
.د.ب0.0001831466
1 Morpheus Labs(MIND) til BMD
$0.0004858
1 Morpheus Labs(MIND) til DKK
kr0.00308483
1 Morpheus Labs(MIND) til HNL
L0.012732818
1 Morpheus Labs(MIND) til MUR
0.022026172
1 Morpheus Labs(MIND) til NAD
$0.00842863
1 Morpheus Labs(MIND) til NOK
kr0.004828852
1 Morpheus Labs(MIND) til NZD
$0.00082586
1 Morpheus Labs(MIND) til PAB
B/.0.0004858
1 Morpheus Labs(MIND) til PGK
K0.002030644
1 Morpheus Labs(MIND) til QAR
ر.ق0.001763454
1 Morpheus Labs(MIND) til RSD
дин.0.048448834
1 Morpheus Labs(MIND) til UZS
soʻm5.997526486
1 Morpheus Labs(MIND) til ALL
L0.040059068
1 Morpheus Labs(MIND) til ANG
ƒ0.000869582
1 Morpheus Labs(MIND) til AWG
ƒ0.00087444
1 Morpheus Labs(MIND) til BBD
$0.0009716
1 Morpheus Labs(MIND) til BAM
KM0.000806428
1 Morpheus Labs(MIND) til BIF
Fr1.450113
1 Morpheus Labs(MIND) til BND
$0.000621824
1 Morpheus Labs(MIND) til BSD
$0.0004858
1 Morpheus Labs(MIND) til JMD
$0.077927178
1 Morpheus Labs(MIND) til KHR
1.951001948
1 Morpheus Labs(MIND) til KMF
Fr0.2030644
1 Morpheus Labs(MIND) til LAK
10.560869354
1 Morpheus Labs(MIND) til LKR
Rs0.146944784
1 Morpheus Labs(MIND) til MDL
L0.0080157
1 Morpheus Labs(MIND) til MGA
Ar2.149553266
1 Morpheus Labs(MIND) til MOP
P0.003891258
1 Morpheus Labs(MIND) til MVR
0.00743274
1 Morpheus Labs(MIND) til MWK
MK0.843402238
1 Morpheus Labs(MIND) til MZN
MT0.03104262
1 Morpheus Labs(MIND) til NPR
Rs0.068458936
1 Morpheus Labs(MIND) til PYG
3.4695836
1 Morpheus Labs(MIND) til RWF
Fr0.7039242
1 Morpheus Labs(MIND) til SBD
$0.00398356
1 Morpheus Labs(MIND) til SCR
0.006961514
1 Morpheus Labs(MIND) til SRD
$0.018504122
1 Morpheus Labs(MIND) til SVC
$0.00425075
1 Morpheus Labs(MIND) til SZL
L0.00842863
1 Morpheus Labs(MIND) til TMT
m0.0017003
1 Morpheus Labs(MIND) til TND
د.ت0.001413678
1 Morpheus Labs(MIND) til TTD
$0.003288866
1 Morpheus Labs(MIND) til UGX
Sh1.7041864
1 Morpheus Labs(MIND) til XAF
Fr0.2710764
1 Morpheus Labs(MIND) til XCD
$0.00131166
1 Morpheus Labs(MIND) til XOF
Fr0.2710764
1 Morpheus Labs(MIND) til XPF
Fr0.0490658
1 Morpheus Labs(MIND) til BWP
P0.006470856
1 Morpheus Labs(MIND) til BZD
$0.000976458
1 Morpheus Labs(MIND) til CVE
$0.045558324
1 Morpheus Labs(MIND) til DJF
Fr0.0859866
1 Morpheus Labs(MIND) til DOP
$0.030129316
1 Morpheus Labs(MIND) til DZD
د.ج0.062940248
1 Morpheus Labs(MIND) til FJD
$0.00109305
1 Morpheus Labs(MIND) til GNF
Fr4.224031
1 Morpheus Labs(MIND) til GTQ
Q0.003721228
1 Morpheus Labs(MIND) til GYD
$0.101673082
1 Morpheus Labs(MIND) til ISK
kr0.0587818

Morpheus Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Morpheus Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Morpheus Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Morpheus Labs

Hvor mye er Morpheus Labs (MIND) verdt i dag?
Live MIND prisen i USD er 0.0004858 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MIND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MIND til USD er $ 0.0004858. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Morpheus Labs?
Markedsverdien for MIND er $ 663.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MIND?
Den sirkulerende forsyningen av MIND er 1.37B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIND ?
MIND oppnådde en ATH-pris på 0.030441705992138975 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MIND?
MIND så en ATL-pris på 0.000258389886664395 USD.
Hva er handelsvolumet til MIND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIND er $ 2.95K USD.
Vil MIND gå høyere i år?
MIND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Morpheus Labs (MIND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MIND-til-USD-kalkulator

Beløp

MIND
MIND
USD
USD

1 MIND = 0.0004858 USD

Handle MIND

MINDUSDT
$0.0004834
$0.0004834$0.0004834
-8.63%

