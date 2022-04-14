MGO (MGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MGO (MGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MGO (MGO) Informasjon Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure. Offisiell nettside: https://mangonet.io/ Teknisk dokument: https://mango-api.mangonet.io/uploads/file/pdf/en/MangoNetwork_whitepaper_v2.0.pdf Blokkutforsker: https://mgoscan.com/?network=mainnet Kjøp MGO nå!

MGO (MGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MGO (MGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 328.80M $ 328.80M $ 328.80M All-time high: $ 0.07657 $ 0.07657 $ 0.07657 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.03288 $ 0.03288 $ 0.03288 Lær mer om MGO (MGO) pris

MGO (MGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MGO (MGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MGOs tokenomics, kan du utforske MGO tokenets livepris!

