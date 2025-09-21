Hva er Moonchain (MCH)

Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.

Moonchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk MCH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Moonchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moonchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moonchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moonchain (MCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moonchain (MCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moonchain.

Moonchain (MCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonchain (MCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moonchain (MCH)

Leter du etter hvordan du kjøperMoonchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moonchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Moonchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moonchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonchain Hvor mye er Moonchain (MCH) verdt i dag? Live MCH prisen i USD er 0.01819 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MCH-til-USD-pris? $ 0.01819 . Hva er markedsverdien for Moonchain? Markedsverdien for MCH er $ 4.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MCH? Den sirkulerende forsyningen av MCH er 241.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMCH ? MCH oppnådde en ATH-pris på 0.10565375612411103 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MCH? MCH så en ATL-pris på 0.016807216617640675 USD . Hva er handelsvolumet til MCH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MCH er $ 88.53K USD .

