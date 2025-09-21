Dagens Moonchain livepris er 0.01819 USD. Spor prisoppdateringer for MCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Moonchain livepris er 0.01819 USD. Spor prisoppdateringer for MCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Moonchain Logo

Moonchain Pris(MCH)

1 MCH til USD livepris:

-0.87%1D
USD
Moonchain (MCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:24:56 (UTC+8)

Moonchain (MCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.33%

-0.86%

-16.41%

-16.41%

Moonchain (MCH) sanntidsprisen er $ 0.01819. I løpet av de siste 24 timene har MCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01695 og et toppnivå på $ 0.02036, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCH er $ 0.10565375612411103, mens den rekordlave prisen er $ 0.016807216617640675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCH endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -16.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moonchain (MCH) Markedsinformasjon

No.1538

24.16%

BSC

Nåværende markedsverdi på Moonchain er $ 4.39M, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.53K. Den sirkulerende forsyningen på MCH er 241.60M, med en total tilgang på 999999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.19M.

Moonchain (MCH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Moonchain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001595-0.86%
30 dager$ -0.00181-9.05%
60 dager$ -0.00181-9.05%
90 dager$ -0.00181-9.05%
Moonchain Prisendring i dag

I dag registrerte MCH en endring på $ -0.0001595 (-0.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Moonchain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00181 (-9.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Moonchain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MCH en endring på $ -0.00181 (-9.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Moonchain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00181-9.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Moonchain (MCH)?

Sjekk ut Moonchain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Moonchain (MCH)

Moonchain ($MCH) is the AI value layer for data and ZK applications, powered by its unique Initial Hardware Offering (IHO). Through global device deployments, Moonchain converts real-world data into trusted, monetizable AI insights on-chain. Backed by CITIC Group, UOB Bank, and JDI Ventures, Moonchain stands out as a VC-supported, hardware-driven ecosystem bringing AI, crypto, and data monetization together. $MCH is positioned to scale globally as the infrastructure backbone for AI + Web3.

Moonchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Moonchain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MCH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Moonchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moonchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moonchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moonchain (MCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moonchain (MCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moonchain.

Sjekk Moonchainprisprognosen nå!

Moonchain (MCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonchain (MCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moonchain (MCH)

Leter du etter hvordan du kjøperMoonchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moonchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MCH til lokale valutaer

Moonchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moonchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Moonchain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonchain

Hvor mye er Moonchain (MCH) verdt i dag?
Live MCH prisen i USD er 0.01819 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MCH til USD er $ 0.01819. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Moonchain?
Markedsverdien for MCH er $ 4.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MCH?
Den sirkulerende forsyningen av MCH er 241.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMCH ?
MCH oppnådde en ATH-pris på 0.10565375612411103 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MCH?
MCH så en ATL-pris på 0.016807216617640675 USD.
Hva er handelsvolumet til MCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MCH er $ 88.53K USD.
Vil MCH gå høyere i år?
MCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:24:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

