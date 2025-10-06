McDonald s xStock pris i dag

Sanntids McDonald s xStock (MCDX) pris i dag er $ 313.6, med en 0.14% endring de siste 24 timene. Nåværende MCDX til USD konverteringssats er $ 313.6 per MCDX.

McDonald s xStock rangerer for tiden som #2014 etter markedsverdi på $ 1.04M, med en sirkulerende forsyning på 3.31K MCDX. I løpet av de siste 24 timene MCDX har den blitt handlet mellom $ 307.7(laveste) og $ 323.17 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 319.1120635657469, mens tidenes laveste notering var $ 293.2122259186859.

Kortsiktig har MCDX beveget seg +0.19% i løpet av den siste timen og +1.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.01K.

McDonald s xStock (MCDX) Markedsinformasjon

Rangering No.2014 Markedsverdi $ 1.04M Volum (24 timer) $ 55.01K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M Opplagsforsyning 3.31K Maksimal forsyning -- Total forsyning 6,499.91887185 Offentlig blokkjede SOL

