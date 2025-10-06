Mastercard pris i dag

Sanntids Mastercard (MAON) pris i dag er $ 548.18, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende MAON til USD konverteringssats er $ 548.18 per MAON.

Mastercard rangerer for tiden som #1990 etter markedsverdi på $ 1.12M, med en sirkulerende forsyning på 2.04K MAON. I løpet av de siste 24 timene MAON har den blitt handlet mellom $ 539.78(laveste) og $ 548.41 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 604.8777949802613, mens tidenes laveste notering var $ 525.0962763823312.

Kortsiktig har MAON beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -0.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.58K.

Mastercard (MAON) Markedsinformasjon

Rangering No.1990 Markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volum (24 timer) $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Opplagsforsyning 2.04K 2.04K 2.04K Total forsyning 2,037.80757544 2,037.80757544 2,037.80757544 Offentlig blokkjede ETH

