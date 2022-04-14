Major (MAJOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Major (MAJOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Major (MAJOR) Informasjon Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain. Offisiell nettside: https://major.bot/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR Kjøp MAJOR nå!

Major (MAJOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Major (MAJOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.55M $ 13.55M $ 13.55M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 83.35M $ 83.35M $ 83.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.25M $ 16.25M $ 16.25M All-time high: $ 1.589 $ 1.589 $ 1.589 All-Time Low: $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 Nåværende pris: $ 0.16255 $ 0.16255 $ 0.16255 Lær mer om Major (MAJOR) pris

Major (MAJOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Major (MAJOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAJOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAJOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAJORs tokenomics, kan du utforske MAJOR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MAJOR Interessert i å legge til Major (MAJOR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MAJOR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MAJOR på MEXC nå!

Major (MAJOR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MAJOR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MAJOR nå!

MAJOR prisforutsigelse Vil du vite hvor MAJOR kan være på vei? Vår MAJOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAJOR tokenets prisforutsigelse nå!

