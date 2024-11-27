MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

NavnMAJOR

RangeringNo.1144

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.64%

Opplagsforsyning83,349,868

Maksimal forsyning99,999,999

Total forsyning99,999,999

Opplagsforsyning0.8334%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high36.74652684233143,2024-11-27

Laveste pris0.09929041572096678,2025-03-11

Offentlig blokkjedeTONCOIN

IntroduksjonTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

