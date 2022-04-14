Luce (LUCE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Luce (LUCE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Luce (LUCE) Informasjon Luce is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://pump.fun/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Kjøp LUCE nå!

Luce (LUCE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Luce (LUCE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M All-time high: $ 0.344 $ 0.344 $ 0.344 All-Time Low: $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 Nåværende pris: $ 0.002654 $ 0.002654 $ 0.002654 Lær mer om Luce (LUCE) pris

Luce (LUCE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Luce (LUCE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUCE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUCE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUCEs tokenomics, kan du utforske LUCE tokenets livepris!

Luce (LUCE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUCE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUCE nå!

LUCE prisforutsigelse Vil du vite hvor LUCE kan være på vei? Vår LUCE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUCE tokenets prisforutsigelse nå!

