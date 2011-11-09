Dagens Litecoin livepris er 114.07 USD. Spor prisoppdateringer for LTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Litecoin livepris er 114.07 USD. Spor prisoppdateringer for LTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Litecoin Logo

Litecoin Pris(LTC)

1 LTC til USD livepris:

$114.07
$114.07$114.07
-1.19%1D
USD
Litecoin (LTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:19:01 (UTC+8)

Litecoin (LTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 113.78
$ 113.78$ 113.78
24 timer lav
$ 119.44
$ 119.44$ 119.44
24 timer høy

$ 113.78
$ 113.78$ 113.78

$ 119.44
$ 119.44$ 119.44

$ 412.96014112
$ 412.96014112$ 412.96014112

$ 1.1137399673461914
$ 1.1137399673461914$ 1.1137399673461914

-0.20%

-1.19%

-2.46%

-2.46%

Litecoin (LTC) sanntidsprisen er $ 114.07. I løpet av de siste 24 timene har LTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 113.78 og et toppnivå på $ 119.44, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LTC er $ 412.96014112, mens den rekordlave prisen er $ 1.1137399673461914.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LTC endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -1.19% over 24 timer og -2.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Litecoin (LTC) Markedsinformasjon

No.19

$ 8.71B
$ 8.71B$ 8.71B

$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M

$ 9.58B
$ 9.58B$ 9.58B

76.31M
76.31M 76.31M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

90.84%

0.22%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

LTC

Nåværende markedsverdi på Litecoin er $ 8.71B, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.56M. Den sirkulerende forsyningen på LTC er 76.31M, med en total tilgang på 84000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.58B.

Litecoin (LTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Litecoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1.3738-1.19%
30 dager$ -2.67-2.29%
60 dager$ -1.35-1.17%
90 dager$ +33.85+42.19%
Litecoin Prisendring i dag

I dag registrerte LTC en endring på $ -1.3738 (-1.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Litecoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -2.67 (-2.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Litecoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LTC en endring på $ -1.35 (-1.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Litecoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +33.85+42.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Litecoin (LTC)?

Sjekk ut Litecoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Litecoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Litecoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Litecoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Litecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Litecoin (LTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Litecoin (LTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Litecoin.

Sjekk Litecoinprisprognosen nå!

Litecoin (LTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Litecoin (LTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Litecoin (LTC)

Leter du etter hvordan du kjøperLitecoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Litecoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LTC til lokale valutaer

1 Litecoin(LTC) til VND
3,001,752.05
1 Litecoin(LTC) til AUD
A$172.2457
1 Litecoin(LTC) til GBP
84.4118
1 Litecoin(LTC) til EUR
96.9595
1 Litecoin(LTC) til USD
$114.07
1 Litecoin(LTC) til MYR
RM479.094
1 Litecoin(LTC) til TRY
4,720.2166
1 Litecoin(LTC) til JPY
¥16,768.29
1 Litecoin(LTC) til ARS
ARS$168,244.1244
1 Litecoin(LTC) til RUB
9,524.845
1 Litecoin(LTC) til INR
10,048.4263
1 Litecoin(LTC) til IDR
Rp1,901,165.9062
1 Litecoin(LTC) til KRW
159,314.7248
1 Litecoin(LTC) til PHP
6,503.1307
1 Litecoin(LTC) til EGP
￡E.5,493.6112
1 Litecoin(LTC) til BRL
R$605.7117
1 Litecoin(LTC) til CAD
C$156.2759
1 Litecoin(LTC) til BDT
13,886.8818
1 Litecoin(LTC) til NGN
170,507.2732
1 Litecoin(LTC) til COP
$445,585.9375
1 Litecoin(LTC) til ZAR
R.1,976.8331
1 Litecoin(LTC) til UAH
4,713.3724
1 Litecoin(LTC) til TZS
T.Sh.282,350.6268
1 Litecoin(LTC) til VES
Bs18,593.41
1 Litecoin(LTC) til CLP
$108,936.85
1 Litecoin(LTC) til PKR
Rs32,377.6288
1 Litecoin(LTC) til KZT
61,758.6387
1 Litecoin(LTC) til THB
฿3,627.426
1 Litecoin(LTC) til TWD
NT$3,447.1954
1 Litecoin(LTC) til AED
د.إ418.6369
1 Litecoin(LTC) til CHF
Fr90.1153
1 Litecoin(LTC) til HKD
HK$886.3239
1 Litecoin(LTC) til AMD
֏43,654.589
1 Litecoin(LTC) til MAD
.د.م1,028.9114
1 Litecoin(LTC) til MXN
$2,097.7473
1 Litecoin(LTC) til SAR
ريال427.7625
1 Litecoin(LTC) til ETB
Br16,377.0299
1 Litecoin(LTC) til KES
KSh14,735.5626
1 Litecoin(LTC) til JOD
د.أ80.87563
1 Litecoin(LTC) til PLN
412.9334
1 Litecoin(LTC) til RON
лв492.7824
1 Litecoin(LTC) til SEK
kr1,073.3987
1 Litecoin(LTC) til BGN
лв189.3562
1 Litecoin(LTC) til HUF
Ft37,896.3354
1 Litecoin(LTC) til CZK
2,358.9676
1 Litecoin(LTC) til KWD
د.ك34.79135
1 Litecoin(LTC) til ILS
379.8531
1 Litecoin(LTC) til BOB
Bs788.2237
1 Litecoin(LTC) til AZN
193.919
1 Litecoin(LTC) til TJS
SM1,067.6952
1 Litecoin(LTC) til GEL
307.989
1 Litecoin(LTC) til AOA
Kz103,982.7899
1 Litecoin(LTC) til BHD
.د.ب43.00439
1 Litecoin(LTC) til BMD
$114.07
1 Litecoin(LTC) til DKK
kr724.3445
1 Litecoin(LTC) til HNL
L2,989.7747
1 Litecoin(LTC) til MUR
5,171.9338
1 Litecoin(LTC) til NAD
$1,979.1145
1 Litecoin(LTC) til NOK
kr1,133.8558
1 Litecoin(LTC) til NZD
$193.919
1 Litecoin(LTC) til PAB
B/.114.07
1 Litecoin(LTC) til PGK
K476.8126
1 Litecoin(LTC) til QAR
ر.ق414.0741
1 Litecoin(LTC) til RSD
дин.11,376.2011
1 Litecoin(LTC) til UZS
soʻm1,408,270.5769
1 Litecoin(LTC) til ALL
L9,406.2122
1 Litecoin(LTC) til ANG
ƒ204.1853
1 Litecoin(LTC) til AWG
ƒ205.326
1 Litecoin(LTC) til BBD
$228.14
1 Litecoin(LTC) til BAM
KM189.3562
1 Litecoin(LTC) til BIF
Fr340,498.95
1 Litecoin(LTC) til BND
$146.0096
1 Litecoin(LTC) til BSD
$114.07
1 Litecoin(LTC) til JMD
$18,297.9687
1 Litecoin(LTC) til KHR
458,111.9642
1 Litecoin(LTC) til KMF
Fr47,681.26
1 Litecoin(LTC) til LAK
2,479,782.5591
1 Litecoin(LTC) til LKR
Rs34,503.8936
1 Litecoin(LTC) til MDL
L1,882.155
1 Litecoin(LTC) til MGA
Ar504,733.5139
1 Litecoin(LTC) til MOP
P913.7007
1 Litecoin(LTC) til MVR
1,745.271
1 Litecoin(LTC) til MWK
MK198,038.0677
1 Litecoin(LTC) til MZN
MT7,289.073
1 Litecoin(LTC) til NPR
Rs16,074.7444
1 Litecoin(LTC) til PYG
814,687.94
1 Litecoin(LTC) til RWF
Fr165,287.43
1 Litecoin(LTC) til SBD
$935.374
1 Litecoin(LTC) til SCR
1,634.6231
1 Litecoin(LTC) til SRD
$4,344.9263
1 Litecoin(LTC) til SVC
$998.1125
1 Litecoin(LTC) til SZL
L1,979.1145
1 Litecoin(LTC) til TMT
m399.245
1 Litecoin(LTC) til TND
د.ت331.9437
1 Litecoin(LTC) til TTD
$772.2539
1 Litecoin(LTC) til UGX
Sh400,157.56
1 Litecoin(LTC) til XAF
Fr63,651.06
1 Litecoin(LTC) til XCD
$307.989
1 Litecoin(LTC) til XOF
Fr63,651.06
1 Litecoin(LTC) til XPF
Fr11,521.07
1 Litecoin(LTC) til BWP
P1,519.4124
1 Litecoin(LTC) til BZD
$229.2807
1 Litecoin(LTC) til CVE
$10,697.4846
1 Litecoin(LTC) til DJF
Fr20,190.39
1 Litecoin(LTC) til DOP
$7,074.6214
1 Litecoin(LTC) til DZD
د.ج14,778.9092
1 Litecoin(LTC) til FJD
$256.6575
1 Litecoin(LTC) til GNF
Fr991,838.65
1 Litecoin(LTC) til GTQ
Q873.7762
1 Litecoin(LTC) til GYD
$23,873.7103
1 Litecoin(LTC) til ISK
kr13,802.47

For en mer dyptgående forståelse av Litecoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Litecoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Litecoin

Hvor mye er Litecoin (LTC) verdt i dag?
Live LTC prisen i USD er 114.07 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LTC til USD er $ 114.07. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Litecoin?
Markedsverdien for LTC er $ 8.71B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LTC?
Den sirkulerende forsyningen av LTC er 76.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLTC ?
LTC oppnådde en ATH-pris på 412.96014112 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LTC?
LTC så en ATL-pris på 1.1137399673461914 USD.
Hva er handelsvolumet til LTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LTC er $ 9.56M USD.
Vil LTC gå høyere i år?
LTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:19:01 (UTC+8)

Litecoin (LTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

