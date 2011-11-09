Hva er Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Litecoin (LTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Litecoin (LTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Litecoin.

Litecoin (LTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Litecoin (LTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Litecoin (LTC)

Litecoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Litecoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Litecoin Hvor mye er Litecoin (LTC) verdt i dag? Live LTC prisen i USD er 114.07 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LTC-til-USD-pris? $ 114.07 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LTC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Litecoin? Markedsverdien for LTC er $ 8.71B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LTC? Den sirkulerende forsyningen av LTC er 76.31M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLTC ? LTC oppnådde en ATH-pris på 412.96014112 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LTC? LTC så en ATL-pris på 1.1137399673461914 USD . Hva er handelsvolumet til LTC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LTC er $ 9.56M USD . Vil LTC gå høyere i år? LTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LTC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Litecoin (LTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

