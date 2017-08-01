LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

NavnLRC

RangeringNo.331

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.96%

Opplagsforsyning1,367,105,325.0232475

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,373,873,397.4424574

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2017-08-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.053 USDT

All-time high3.827154981643715,2021-11-10

Laveste pris0.019860698096,2019-12-18

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

