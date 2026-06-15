Loud pris i dag

Sanntids Loud (LOUD) pris i dag er $ 0.00020459, med en 0.86% endring de siste 24 timene. Nåværende LOUD til USD konverteringssats er $ 0.00020459 per LOUD.

Loud rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 204,562, med en sirkulerende forsyning på 999.89M LOUD. I løpet av de siste 24 timene LOUD har den blitt handlet mellom $ 0.00020345(laveste) og $ 0.00020673 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01678074, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016919.

Kortsiktig har LOUD beveget seg -- i løpet av den siste timen og +1.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 49.86.

Loud (LOUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 204.56K$ 204.56K $ 204.56K Volum (24 timer) $ 49.86$ 49.86 $ 49.86 Fullt utvannet markedsverdi $ 204.56K$ 204.56K $ 204.56K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,885,890.37342 999,885,890.37342 999,885,890.37342

Nåværende markedsverdi på Loud er $ 204.56K, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.86. Den sirkulerende forsyningen på LOUD er 999.89M, med en total tilgang på 999885890.37342. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.56K.