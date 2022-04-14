LinqAI (LNQ) tokenomics

LinqAI (LNQ) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i LinqAI (LNQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
LinqAI (LNQ) Informasjon

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

Offisiell nettside:
https://www.linqai.com
Teknisk dokument:
https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04

LinqAI (LNQ) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LinqAI (LNQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 5.15M
Total forsyning:
$ 896.69M
Sirkulerende forsyning:
$ 240.61M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 21.41M
All-time high:
$ 0.29
All-Time Low:
$ 0.02182167795848918
Nåværende pris:
$ 0.02141
LinqAI (LNQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak LinqAI (LNQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LNQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LNQ tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LNQs tokenomics, kan du utforske LNQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LNQ

Interessert i å legge til LinqAI (LNQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LNQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

LinqAI (LNQ) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LNQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LNQ prisforutsigelse

Vil du vite hvor LNQ kan være på vei? Vår LNQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

