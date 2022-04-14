LinqAI (LNQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LinqAI (LNQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LinqAI (LNQ) Informasjon LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Offisiell nettside: https://www.linqai.com Teknisk dokument: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Kjøp LNQ nå!

LinqAI (LNQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LinqAI (LNQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M Total forsyning: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Sirkulerende forsyning: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.41M $ 21.41M $ 21.41M All-time high: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 All-Time Low: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Nåværende pris: $ 0.02141 $ 0.02141 $ 0.02141 Lær mer om LinqAI (LNQ) pris

LinqAI (LNQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LinqAI (LNQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LNQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LNQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LNQs tokenomics, kan du utforske LNQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LNQ Interessert i å legge til LinqAI (LNQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LNQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LNQ på MEXC nå!

LinqAI (LNQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LNQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LNQ nå!

LNQ prisforutsigelse Vil du vite hvor LNQ kan være på vei? Vår LNQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LNQ tokenets prisforutsigelse nå!

