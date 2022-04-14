LimeWire (LMWR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LimeWire (LMWR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LimeWire (LMWR) Informasjon LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Offisiell nettside: https://limewire.com/ Teknisk dokument: https://lmwr.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Kjøp LMWR nå!

LimeWire (LMWR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LimeWire (LMWR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M Total forsyning: $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Sirkulerende forsyning: $ 371.12M $ 371.12M $ 371.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.70M $ 50.70M $ 50.70M All-time high: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 All-Time Low: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Nåværende pris: $ 0.08009 $ 0.08009 $ 0.08009 Lær mer om LimeWire (LMWR) pris

LimeWire (LMWR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LimeWire (LMWR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMWR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMWR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMWRs tokenomics, kan du utforske LMWR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LMWR Interessert i å legge til LimeWire (LMWR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LMWR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LMWR på MEXC nå!

LimeWire (LMWR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LMWR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LMWR nå!

LMWR prisforutsigelse Vil du vite hvor LMWR kan være på vei? Vår LMWR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LMWR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!