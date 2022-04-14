K-POP Click (KPC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i K-POP Click (KPC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

K-POP Click (KPC) Informasjon As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. Offisiell nettside: https://www.kpopclick.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53

K-POP Click (KPC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for K-POP Click (KPC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M All-time high: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000588 $ 0.000588 $ 0.000588

K-POP Click (KPC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak K-POP Click (KPC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KPC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KPC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

