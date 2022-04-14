Keyboard Cat (KEYCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keyboard Cat (KEYCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keyboard Cat (KEYCAT) Informasjon Offisiell nettside: https://keyboardcat.fun Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Kjøp KEYCAT nå!

Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keyboard Cat (KEYCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.65M $ 37.65M $ 37.65M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.65M $ 37.65M $ 37.65M All-time high: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 All-Time Low: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 Nåværende pris: $ 0.003765 $ 0.003765 $ 0.003765 Lær mer om Keyboard Cat (KEYCAT) pris

Keyboard Cat (KEYCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keyboard Cat (KEYCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KEYCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KEYCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KEYCATs tokenomics, kan du utforske KEYCAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KEYCAT Interessert i å legge til Keyboard Cat (KEYCAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KEYCAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KEYCAT på MEXC nå!

Keyboard Cat (KEYCAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KEYCAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KEYCAT nå!

KEYCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor KEYCAT kan være på vei? Vår KEYCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KEYCAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!