John Tsubasa Rivals pris i dag

Sanntids John Tsubasa Rivals (JOHN) pris i dag er $ 0.01241, med en 0.80% endring de siste 24 timene. Nåværende JOHN til USD konverteringssats er $ 0.01241 per JOHN.

John Tsubasa Rivals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- JOHN. I løpet av de siste 24 timene JOHN har den blitt handlet mellom $ 0.01199(laveste) og $ 0.01299 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har JOHN beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -0.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 78.09K.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 78.09K$ 78.09K $ 78.09K Fullt utvannet markedsverdi $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede KLAY

Nåværende markedsverdi på John Tsubasa Rivals er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.09K. Den sirkulerende forsyningen på JOHN er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.41M.